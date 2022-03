El Primer Ministro de Inglaterra, presentará un “plan de acción” internacional para “detener” la invasión rusa y en pocos días, lo dará a conocer a los principales líderes mundiales. Boris Johnson, informó que Vladimir Putin se encuentra “en un callejón sin salida” y que, en poco tiempo podrá caer. No dio más información sobre el plan en acción. Archivado como: Boris Johnson plan Putin

¿Vladimir Putin planea el fin de Ucrania?

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió el sábado que la condición de Estado de Ucrania está en peligro y comparó las sanciones de Occidente contra Rusia con una “declaración de guerra”, mientras que un alto el fuego prometido en la ciudad portuaria sitiada de Mariupol colapsó en medio de escenas de terror, informó AP.

Con la retórica del Kremlin cada vez más feroz y un respiro de la disolución de los combates, las tropas rusas continuaron bombardeando las ciudades rodeadas y el número de ucranianos obligados a abandonar su país aumentó a 1,4 millones, destacó The Associated Press. Por el momento, se conoce que Putin no desea ‘ocupar’ Ucrania, pero sí desmilitarizar.