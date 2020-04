El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo por coronavirus hace 10 días y está recibiendo tratamiento en el hospital en medio de llamadas para que ceda las riendas de la nación mientras se recupera de la enfermedad, reseñó The Daily Mail.

El primer ministro fue admitido dramáticamente en el hospital St Thomas cerca de Downing Street la noche del domingo después de que los médicos se preocuparon porque sus síntomas no habían disminuido días después de su prueba positiva.

Se cree que Johnson está recibiendo tratamiento con oxígeno, y afirma que había “arriesgado su salud” al mantener un ritmo de trabajo frenético.

Un diputado sugirió que Johnson estaba demasiado interesado en imitar a su héroe, Winston Churchill, y que debería descansar.

Downing Street ha insistido en que el primer ministro sigue teniendo el control de la respuesta del gobierno, a pesar de permanecer en el hospital sin un plazo claro para ser dado de alta.

Sin embargo,el Secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad del gabinete de Johnson, Dominic Raab, presidió la reunión diaria del comité de crisis de coronavirus la mañana del lunes, dejando ver que el primer ministro no desempeñará el mismo papel que de costumbre.

En un video publicado en Twitter el viernes 3 de abril, el primer ministro, de aspecto exhausto, reveló que todavía sufría de una temperatura alta.

