El primer ministro británico dijo el domingo que le debe la vida al Servicio Nacional de Salud que lo atendió tras contraer el nuevo coronavirus, en momentos en que Gran Bretaña superó las 10.000 muertes la enfermedad.

“No les puedo agradecer lo suficiente”, comentó Boris Johnson en su primera declaración pública desde que fue retirado de terapia intensiva el jueves por la noche en el Hospital St. Thomas de Londres. “Les debo la vida”, agregó.

Boris Johnson, de 55 años, fue dado de alta del hospital, donde fue atendido en cuidados intensivos. La oficina de Johnson dijo que dejó el Hospital St. Thomas y que continuará su recuperación en Checkers, la casa de campo del primer ministro.

Él fue diagnosticado hace dos semanas, convirtiéndose en el primer líder mundial en contagiarse con la enfermedad, reseñó AP.

Al inicio, sus síntomas de coronavirus eran considerados leves, con tos y fiebre, y trabajó desde casa durante los primeros días, pero fue ingresado al hospital el 5 de abril luego de que su condición empeoró. Al día siguiente fue transferido a la unidad de terapia intensiva, donde recibió oxígeno, pero no fue conectado a un respirador. Pasó tres noches en la unidad, antes de regresar al ala normal del hospital.

April 12, 2020