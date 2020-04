La oficina del primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, confirmó que ha ingresado al hospital por coronavirus, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

Él “sigue teniendo síntomas persistentes de coronavirus”, dijo una portavoz, incluida una temperatura alta, de acuerdo con la BBC de Londres.

Fue descrito como un “paso de precaución”, siguiendo el consejo de su médico.

El primer ministro sigue a cargo del gobierno e instó a las personas a seguir sus consejos de distanciamiento social.

“Siguiendo el consejo de su médico, el primer ministro fue ingresado esta noche en el hospital para someterse a pruebas”, dijo la portavoz.

“Este es un paso de precaución, ya que el primer ministro continúa teniendo síntomas persistentes de coronavirus diez días después de dar positivo por el virus”.

“El primer ministro agradece al personal del NHS por todo su increíble trabajo duro e insta al público a seguir los consejos del gobierno de quedarse en casa, proteger el NHS y salvar vidas”, agregó la portavoz según la BBC.

El primer ministro Boris Johnson dio positivo por COVID-19 el pasado 27 de marzo.

La residencia oficial del funcionario británico, en el número 10 de Downing Street, informó que Johnson había exhibido síntomas leves de la enfermedad.

UK Prime Minister Boris Johnson admitted to hospital for tests, 10 days after testing positive for coronavirus https://t.co/RhjYRNfpUN

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 5, 2020