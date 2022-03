Según reportes de The Sun , la lucha en Mariúpol, ciudad portuaria de importancia regional del sureste de Ucrania, ha continuado durante más de 24 horas, por lo que los rusos han sido acusados de genocidio. Grieving Serhii fue fotografiado llorando sobre la cabeza de su hijo Iliya en una sala de maternidad, la cual se ha convertido en un hospital .

La bomba de vacío consiste en un contenedor de combustible con dos cargas explosivas separadas que pueden lanzarse como un cohete o como una bomba desde un avión. Cuando alcanza su objetivo, la primera carga explosiva abre el contenedor y dispersa ampliamente la mezcla de combustible en forma de nube, la cual puede penetrar cualquier abertura o defensa de un edificio que no esté totalmente sellada.

“Me duele ver cómo se empieza a perder todo”

“La vez que más miedo me dio fue cuando cayó una bomba cerca de nosotros, destrozaron un lugar de petróleo y estremeció el búnker entero”, relató sobre el lugar en el que se resguardó tras salir de su departamento para protegerse. En su mensaje, manifestó el sentimiento de frustración por ver que la gente, incluido él mismo, tiene que abandonar su vida: “Me duele ver cómo se empieza a perder todo, gente que no quería pelear ahora tiene que hacerlo. No sé cómo están mis amigos, es difícil comunicarme con ellos”, indicó.

Fueron 19 horas las que le tomó llegar a la frontera cargando a sus espaldas la vida entera: “Fue muy difícil la salida. Ayer yo no sabía que iba a poder salir, estaba muy peligroso”, subrayó. Todavía se encontraba en el búnker, ahora tomará el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que repatriará a compatriotas (Con información de Agencia El Universal).