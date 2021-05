Nadie se atribuyó de momento la responsabilidad del ataque, aunque el grupo Estado Islámico reivindicó anteriormente ataques contra la minoría chií en la misma zona, señal The Associated Press. Periodistas de la agencia de noticias vieron el ‘horror’ en un hospital cercano.

Las ambulancias evacuaban rápidamente a los heridos del lugar de la explosión cerca de la escuela Syed Al-Shahda, en el barrio de mayoría chií de Dasht-e-Barchi, dijo el portavoz del Ministerio del Interior de Afganistán, Tariq Arian, de acuerdo con The Associated Press.

Bomba mata al menos 30 niñas en una escuela de Afganistán. Una bomba explotó el sábado cerca de una escuela en el oeste de Kabul, matando al menos a 30 personas, muchas de ellas estudiantes jóvenes, informaron portavoces del gobierno de Afganistán, citados por The Associated Press.

En un hospital cercano, los periodistas de The Associated Press vieron al menos 20 cadáveres alineados en pasillos y habitaciones, con decenas de heridos y familias de las víctimas presionando a los trabajadores en la instalación para que atendieran a sus seres queridos.

Entre 2,500 y 3,500 soldados estadounidenses que restan en el país comenzaran a abandonar oficialmente suelo afgano . Saldrán a más tardar el 11 de septiembre, indica The Associated Press. La retirada se produce en medio de un resurgimiento de los talibanes.

Las autoridades dijeron que el número de decesos podría aumentar. El ataque ocurrió justo cuando terminaba el día de ayuno, indica The Associated Press. El ataque ocurrió días después de que fuerzas militares de Estados Unidos abandonaran el país.

Lo talibanes controlan o dominan la mitad de Afganistán, según The Associated Press. El alto oficial militar estadounidense dijo el domingo pasado que las fuerzas del gobierno afgano enfrentan un futuro incierto y posiblemente algunos “malos resultados posibles”.

Testigos relatan el horror tras la explosión de una bomba cerca de una escuela

Algunos residentes de la zona entrevistados por The Associated Press dijeron que la explosión fue ensordecedora. Naser Rahimi, un habitante de la zona dijo haber escuchado tres explosiones separadas, aunque no hubo confirmación de más explosiones.

El entrevistado dijo que el ‘poder’ de la bomba augura muchas más muertes. Los talibanes condenaron el ataque, según The Associated Press. La bomba que explotó cerca de una escuela en Afganistán iba aparentemente dirigida a civiles, según lo talibanes, quiénes negaron cualquier responsabilidad.