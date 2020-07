Bolsonaro coronavirus: presidente dice que hidroxicloroquina lo curará

El presidente de Brasil aseguró que el tratamiento con hidroxicloroquina lo curará del coronavirus

La hidroxicloroquina es un fármaco que ha sido promocionado por el presidente Donald Trump

“Me fío de la hidroxicloroquina”, indicó Jair Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el martes confiar en que se recuperará rápido del nuevo coronavirus gracias al tratamiento con hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria que no ha demostrado su eficacia contra el COVID-19, de acuerdo con The Associated Press.

Bolsonaro anunció el martes que había dado positivo en el nuevo coronavirus, tras meses restando importancia a su gravedad mientras las muertes se acumulaban en el país.

El presidente dijo a la prensa que se había hecho una radiografía de los pulmones el lunes tras sufrir fiebre, dolores musculares y malestar general. Para el martes la fiebre había remitido, señaló, atribuyendo la mejoría a la hidroxicloroquina.

En un momento dado se alejó un poco de los periodistas y se quitó la mascarilla para mostrar que se veía bien.

El populista conservador, de 65 años, que en otras ocasiones se ha mezclado con multitudes sin mascarilla, confirmó los resultados con cubrebocas y hablando con periodistas colocados a escasa distancia en la capital, Brasilia.

“Estoy bien, normal. Incluso quiero dar un paseo por aquí, pero no puedo debido a recomendaciones médicas”, afirmó Bolsonaro.

Más tarde el martes compartió un video en Facebook en el que se le veía tomando su tercera dosis de hidroxicloroquina, un fármaco que ha sido promocionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hoy estoy mucho mejor, así que desde luego está funcionando”, dijo Bolsonaro, tomándose la dosis con un vaso de agua. “Sabemos que hoy hay otros remedios que pueden ayudar a combatir el coronavirus. Sabemos que ninguno de ellos tiene eficacia demostrada científicamente, pero yo soy una persona más para la que está funcionando. De modo que me fío de la hidroxicloroquina. ¿Y ustedes?”.

Brasil, el sexto país más poblado del mundo con más de 210 millones de habitantes, sufre uno de los brotes más letales del brote. Más de 65.000 brasileños han muerto de COVID-19 y más de 1,5 millones se han infectado.

Ambas cifras son las segundas más altas del mundo, por detrás de las de Estados Unidos, aunque se cree que esas magnitudes están por debajo del alcance real de la pandemia debido a la falta de pruebas diagnósticas. Sólo el martes se confirmaron 1.254 muertes.

Otros líderes mundiales que han enfermado de COVID-19 son el primer ministro británico, Boris Johnson, el príncipe Carlos de Inglaterra, el príncipe Alberto II de Mónaco, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Bolsonaro es “el líder democrático que más ha negado la gravedad de esta pandemia”, dijo Maurício Santoro, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. “Que se haya infectado es un golpe a su credibilidad. Se verá como otro ejemplo del fracaso de su gestión del coronavirus”.

El presidente frecuentemente ha aparecido en público estrechando la mano de sus partidarios y mezclándose con las multitudes, a veces sin cubrebocas. Aseguraba que sus antecedentes como deportista lo protegerían del virus y que no sería más que una “gripecita” si la contrajera.