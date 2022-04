Lo cierto es que el video se encuentra en las redes sociales y ha causado mucho impacto en la gente, sobre todo porque no hay información oficial al respecto, pese a que la evidencia muestra que hubo una amenaza seria de peligro para los clientes que se encontraban en el lugar.

Aunque en un principio todo parece ser una broma y más porque en el título del video aparece “No sabía que Will Smith hacía sus compras en Walmart”, en alusión a la agresión que sufrió el comediante Chris Rock durante ala entrega de premios Oscar, a manos de Smith, y todo por una broma que hizo sobre la calvicie de la esposa del afamado actor.

¿PORQUÉ COMENZÓ LA AGRESIÓN?

Todo comienza con la toma de un hombre de raza afroamericana que se acerca a otro más alto que él, camina de manera desafiante y vocifera algunas palabras que no se alcanzan a percibir, pero parecieran amenazantes para el sujeto que lo espera en la fila de una caja.

Sin mediar palabra, el hombre que lo espera no escucha más y sin previo aviso, le asesta una tremenda bofetada al estilo Will Smith, pero por increíble que parezca, parece no hacerle nada, pues aunque el impacto fue muy fuerte, ni siquiera lo mueve de su lugar.