Weinstock sugiere que antes de que una pareja elija un pastel, se reúnen fotos de ideas que te gusten de revistas y sitios web. Crear un tablero de la visión de tu pastel, pero ten en cuenta que lo que acabas de elegir podría ser muy diferente a la forma en que siempre imaginaste un pastel. Y recuerda que puede que tengas que renunciar a tu diseño del pastel de modo que no tengas que sacrificar su forma, sabor y calidad. Confía en los expertos, y no tengas miedo de ser un poco creativa. Si quieres jugar con tu estilo de boda, entonces tu pastel es una gran manera de experimentar un poco de color, accesorios, diseño e incluso sabor. Aquí hay algunas formas divertidas para crear un pastel de bodas moderno, fresco, magnífico y memorable:

Pero por ahora, vamos a hablar de la parte más dulce que tiene una boda; el pastel. Si estás imaginando una creación con gradas blancas, con adornos florales y una novia y el novio encaramados en lo alto, entonces estamos aquí para abrirte los ojos a más modernas creaciones para pasteles. Después de todo, las ideas del pastel de bodas han sido muy largas, y si no estás interesada en uno tradicional (aburrido), entonces estás de suerte.

Añadir flores frescas al pastel

Los florales sobre un pastel de bodas no son exactamente un concepto innovador; las personas han estado utilizando flores para decorar siempre, pero, ¿porque no cambias esas flores falsas por unas orquídeas reales, frescas, y hermosas? Claro, es necesario asegurarte de que las flores no han sido rociadas con pesticidas antes de ponerlas en un pastel que está destinado a ser consumido por tus invitados, pero las flores frescas son una diversión, son algo fácil, e incluso una forma barata de hacer un pastel que de sea todo menos aburrido. Y es una gran manera de combinarlo con tus ramos de flores y centros de mesa.

Juega un poco con las formas

Mientras que los pasteles de boda con gradas formas redondas o cuadradas son muy tradicionales; de ninguna manera son las únicas opciones en estos días. Como “Real Simple” sugiere, puedes utilizar hexágonos, cubos, esferas y más para hacer tu pastel más moderno.