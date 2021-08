De acuerdo con el New York Post, una novia y su sobrina de 6 años se encontraban entre las dos docenas de personas heridas en un incendio en Elmhurst, Queens. Al momento, se inició con el protocolo para evacuar a los asistentes que aún se encontraban en el sitio, algunos de ellos inclusive saltaron por la ventana, ya que su salida por la puerta del hogar no era de fácil acceso.

La familia de los novios no dudó en hablar con los medios de comunicación, mencionando que fue un domingo por la mañana cuando ocurrió la tragedia que hizo encender las alertas a los invitados que aún se encontraban en el lugar de la celebración y al ver las grandes llamas que se arremolinaban en el sitio.

“La gente no podía salir por las puertas debido a las llamas. Estaban saltando por la ventana desde arriba”, mencionó el señor Paucar, quien fue una de las personas que se acercó al sitio donde estaba ocurriendo la tragedia y dio su declaración al New York Post, después de que el fuego pudiera ser apagado.

Uno de los vecinos del vecindario, accedió a hablar con el medio de comunicación que estaba cubriendo la zona del desastre, mencionando que él observó que las personas no podían salir desde las puertas, por lo que su única opción fue saltar por las ventanas de la parte de arriba de la casa, para mantenerse a salvo del fuego que se propagaba por el lugar.

Según el primer reporte, que salió a la luz, fue el de la cuenta de @FDNY, quienes mencionaron que las llamas estallaron alrededor de las 7:44 a.m. y que los bomberos estaban haciendo todo lo posible por poder apagar lo que estaba ocurriendo en el lugar, aunque la situación se estaba complicando.

“Veintidós civiles y un bombero fueron trasladados a los hospitales del área”, comentaron las autoridades, al medio de comunicación después de que la tragedia aconteciera en el sitio. Afortunadamente, los heridos pudieron ser atendidos rápidamente por los servicios de emergencia y sus vidas no corrieron más peligro.

La celebración se mantuvo hasta las 4:00 a.m.

Según relata el New York Post, los familiares de la pareja de recién casados, Elizabeth Altamirano y Patrak Farjado, dijeron que habían estado celebrando en la residencia hasta las 4 a.m., pero no había nada anormal durante el festejo, ni olieron el gas o escucharon algún ruido anormal proveniente de las instalaciones.

No tenían idea de que sus vidas estuvieran por correr peligro, por lo que continuaron festejando hasta que dieron las siete de la mañana y el incendio comenzó a propagarse por las inmediaciones de la casa en Queens, por lo que rápidamente quisieron escapar, pero no podían hacerlo por las puertas del hogar.