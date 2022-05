Llena de felicidad la presentadora regresó a su tierra natal para protagonizar la cinta y aprovechar que todos los reflectores de los hispanos están en ella tras su matrimonio y gran fiesta que fue un éxito de audiencia, por lo que no quisieron dejar pasar de lado ese buen punto.

Por lo pronto, a través de su cuenta de Instagram la hoy actriz dijo lo siguiente para todos sus fans: "Pronto conocerán a Berta mientras tanto yo enseñó una pierna, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero no sabia que escribir en el caption, feliz fin de semana", fue el entretenido texto que colgó en su cuenta personal para todos sus fans.

Francisca Lachapel boda: ¿QUÉ FUE LO QUE MÁS LE DOLIÓ DE LA PELÍCULA?

El aceptar el proyecto no fue nada fácil, pues para ello tuvo que dejar a su hijo con su papá, y a través de un video mostró cómo la pasa en los sets, pues mantiene contacto con su hijo a través de videos para no extrañarlo, pero confiesa que no es nada fácil.

De manera textual expresó lo difícil que resulta para ella: " ¡Lo más difícil..! Haciendo lo que me apasiona y extrañando a lo que más amo. Mi muchachito", dijo la conductora mientras mostraba un video de su hijo lejos de casa al cual extraña mucho.