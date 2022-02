Ah, la alegría de las invitaciones de etiqueta para boda. ¿Por dónde comenzar con éstas? Cuando el Príncipe William y Kate Middleton se casarón, ambos invitaron a sus ex parejas a la boda. Al hacer eso, estos miembros de la realeza aparentemente conservadores parecían ultra-cools por hacerlo. Pero vamos, toda chica tiene su propia “filosofía del ex”. En otras palabras, cómo ella, a su manera especial, maneja, ignora o incorpora a su ex (es) en su vida después de la separación.

Pero por más liberal que pueda ser, cuando se trata de hacer la lista de invitados para la boda, quizá piense dos veces con respecto a si debería o no incluir a su ex pareja o ex esposo. Mucho del dilema depende del factor celos. Si ella o su futuro esposo es del tipo celoso, entonces deben de optar por omitir a sus ex parejas de la boda. ¿Por qué? Bueno, en nuestra opinión, ¿por qué arruinar este día especial si ella o él se siente incómodo con la presencia de ese hombre o mujer que una vez encendió la pasión?

La relación el ex

Luego, algunas de nosotras siente que cuando se trata de las invitaciones de etiqueta para boda, si tienes algún tipo de relación con tu ex en la cual socializas con él regularmente y fue el tipo de relación que nunca fue muy apasionada o intensa y se separaron sin mucho esfuerzo, entonces esa situación tal vez es menos amenazante para la persona con la que te estás casando. Por lo tanto, esta persona y su cita deberían ser invitadas a la boda si tu pareja está de acuerdo con ello.

En el mundo dominante de la buena etiqueta, el dilema de si debes o no invitar a tu ex se reduce a si de hecho ustedes alguna vez estuvieron o no casados. La regla indica que si estuvieron casados, no invites a tu ex a la boda. En una entrevista con Cosmopolitan, Anna Post, la tátara nieta de la legendaria gurú de los modales, Emily Post, dijo que es más fácil invitar a una ex novia o ex novio que a un ex esposo.