Gracias @rauldemolina por tantos años de “periodismo”!!! Por muchos años no entendí que “solo estás haciendo tu trabajo” y en vez de estar enojados mejor trabajamos “JUNTOS” Quiero ser parte de tu equipo y como no soy lo suficiente “profesional” para estar frente a tus camaras, mejor comparto tu número personal para que “tu publico” se pueda comunicar contigo y preguntarte personalmente. Por el momento solo será el suyo, pero también está disponible el de @liliestefan y #mariela la productora por si se les ofrece mi apoyo!!! “EXCLUSIVA” desde la #BODADECHIQUIS !!! Amigos de IG les encargo no sean egoístas y me ayuden a apoyar al Gordo de Molina con esta información. COMPARTAN EN TODAS SUS REDES #RespetenlaFamilia #ojoxojo #dientexdiente #BESITOS