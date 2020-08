Boda de Camila Fernández: Tachan de irresponsable a la hija de Alejandro Fernández

La hija del Potrillo dio la gran sorpresa al llegar al altar

Sin embargo, los usuarios de redes no tardaron en criticar a la familia Fernández

Boda Camila Fernández. Sorpresivamente este sábado llegó al altar la hija de Alejandro Fernández, para unir su vida a la de su prometido Francisco Barba, con quien apenas llevaba nueve meses de noviazgo.

Al filtrarse los videos de la llegada de la familia de don Vicente Fernández a la iglesia donde se celebraría la boda de su nieta Camila, las críticas no se hicieron esperar para la novia y sus parientes.

En primer lugar por celebrar una boda en plena crisis de coronavirus en México y el mundo, pero en segundo lugar por la premura de la boda de Camila, lo que levantó serias sospechas.

“¿Que está embarazada?, ¿por qué tanta prisa en esta pandemia?, la gente no entiende”, escribió una usuaria de Instagram en la cuenta del programa Despierta América, donde fue compartido el video de la llegada de la abuela de la novia, doña Cuca Fernández.

“¿Está embarazada o qué prisa?”, cuestionó otra seguidora del programa El Gordo y la Flaca, donde fue compartido un video del interior de la iglesia.

Y es que apenas hace unos días el programa Ventaneando filtró las fotos de las amonestaciones de Camila Fernández y su novio Francisco Barba, que fueron corridas en la iglesia San Martín de Porres en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Así que para muchos fue una gran sorpresa que la boda se celebrara este sábado, pero no tanto para los periodistas que desde temprano comenzaron a colmar las afueras de la iglesia.

Precisamente, el tumulto ocasionado por la prensa ante la llegada de diversos miembros de la familia Fernández fue lo que provocó la molestia de los usuarios de redes sociales.

“De perdida esta viejita hubiera llevado un cubrebocas bueno y una careta. A su edad exponiéndose así. Ellos supuestamente cuidándose en el rancho y salen con mil periodistas alrededor. Qué inconscientes”, escribió una usuaria.

“¡Qué irresponsables! Estamos en números rojos”, agregó alguien más.

“Después se preguntan cómo se les pega el virus”, fue otro de los comentarios.

“¿No que nada de fiestas, que la sana distancia? Qué irresponsables y dónde están las autoridades?”, cuestionó otro usuario.

“Ridículos, por eso se enferman, gente frívola”, criticó otra seguidora de Despierta América.

“¿La gente no se puede esperar a que pase este virus? En vez de dar el ejemplo siendo figuras públicas”, fue la opinión de otra usuaria.

“Boda y el virus, por eso estamos como estamos”, “pues qué irresponsables, en plena pandemia”, “¿así o más ignorantes?, ¿por qué no esperar un poco? Después que no salgan a decir que son positivos y a llorar”, “No se pudieron esperar. Dios quiera que no salga una epidemia de coronavirus en esta boda. Qué imprudentes”, fueron otros comentarios.

Alguien fue más allá al opinar: “Dios en pura pandemia y esta gente en celebración. ¡Irresponsables! ¡Viva el COVID y más de un contagiado por hacer reuniones no permitidas! (Pero el $$$ manda, ¡sí señor!)”.

