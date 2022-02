De acuerdo con SELF : “El calor causa daño. Secar con la secadora causa un “flash drying (secado rápido)”, que no solo remueve la hidratación de la superficie, sino también elimina el agua que está adherida al cabello, que es llamada agua de hidratación. El efecto de este flash drying es que las cutículas se vuelven secas, rígidas y quebradizas. Cuando el cabello se dobla, la presión causa que las cutículas se rompan. Peinar el cabello con este grado de agrietamiento en las cutículas causa rotura significativa”. Aunque no estamos sugiriendo que abandones completamente tu secadora de pelo—seamos honestas—es una jugada astuta hacer que tu blowout dure tanto como sea posible para que tu cabello sea vea hermoso y minimices el daño. Aquí hay 7 formas para hacer que tu blowout dure y se vea hermoso.

Un cabello grandioso a veces es difícil de conseguir. Vas de un lado a otro, sudas, estás lidiando con un clima malo para el cabello (puff, humedad), y probablemente no tienes mucho tiempo libre para hacer que tu melena se vea perfecta. Así que cuando logres un gran blowout, en verdad necesitas hacer que dure. Y sí, puedes que tu blowout dure días, aun cuando te estés ejercitando, dando un baño y estés persiguiendo a tus hijos. Todo lo que necesitas son unas técnicas estilísticas inteligentes, maravillosos productos y tips sagaces para hacer que tu blowout dure más tiempo. Y mientras más tiempo puedas hacer que dure, menor la frecuencia que necesitarás para secarlo, lo cual significa que tendrás un cabello más saludable de la raíz a la punta.

Cuando el spray no tenga efecto, puedes probar a tu nuevo mejor amigo, el shampoo seco. De acuerdo Good Housekeeping , el shampoo seco: “No es exactamente shampoo (no hay espuma involucrada), es un spray o polvo que limpia el cabello por medio de absorbentes como almidones, y da volumen por medio de ingredientes como sílice”. Este spray mágico da cuerpo al cabello y absorbe la grasa y así el cabello se ve y huele bien. Es una herramienta asombrosa para ayudar a que tu blowout dure.

Una de las formas más rápidas de arruinar un buen blowout es dormir encima de el durante 8 horas (si tienes suerte) y despertar con un caso serio de cabello revoltoso. Invierte en una banda clásica, (sí, las que usabas en los ochentas) y amarra tu cabello en una cola de caballo no apretada mientras descansas. La banda es más misericordiosa, así que no crea dobleces en tu cabello y tampoco arranca hebras mientras te sacudes y volteas. Despertarás con un blowout intacto y lista para enfrentar el día.

Parece que más es mejor cuando se trata de productos para el cabello, después de todo, todos los productos afirman proveer diferentes beneficios y hermosos resultados. Pero mientras más productos apliques más pesará tu cabello y al final hará que se vea sucio. Como Shape informa, de acuerdo con la fundadora de Drybar, Alli Webb: “Los productos forman una acumulación que causa que el cabello pierda su forma y quede plano… mientras menos productos uses, más tiempo serás capaz de mantener tu peinado”.

4. No te olvides del gorro para la regadera

Claro, necesitas darte un baño, pero si no quieres arruinar tu cabello cuando lo hagas, invierte en un gorro para la regadera para evitar que la humedad llegue a tu cabello mientras te enjuagas. Y asegúrate de no quitarte la gorra justo después de haber terminado en la regadera; aún hay humedad en el aire dentro de ésta y en el baño (incluso después de que has cerrado la llave), así que mantén tu gorro para evitar que la humedad llegue a tu cabello mientras te secas.

5. Escoge seda si quieres un cabello liso y sedoso

Otro culpable escurridizo que arruina un blowout es la funda de tu almohada. Algunas telas en realidad pueden jalar tu cabello mientras descansas tu cabeza, causando pérdidas cuando no estás prestando atención. Una funda de seda es mejor porque es suave y no jala hebras sueltas mientras te mueves. Si no quieres cambiar tus fundas, una pañoleta de seda funciona igual de bien. Sin apretar, jala tu cabello y luego cúbrelo en un pañuelo de seda alrededor de tu cabeza y asegúrate de cubrir tus raíces.