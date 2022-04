Bloquean paquete económico de 10,000 millones en Estados Unidos

Tras dos años de pandemia, el gobierno del presidente Joe Biden comenzó a ser presionado en el Congreso por el propio partido demócrata y es que piensan que no pueden seguir amparándose en la propagación de coronavirus para continuar negándole el asilo a los inmigrante en la frontera.

El Título 42 fue implementado durante la Administración Trump y, entre otras cosas, la medida indicaba que el gobierno estadounidense no debía recibir nuevas solicitudes de asilo de los miles de inmigrantes que llegaban por la frontera sur del país bajo el argumento de que así evitarán que Covid-19 entrara y se propagara en Estados Unidos.

La semana pasada, el gobierno anunció la finalización del Título 42, pero la noticia no les cayó muy bien a los demócratas, quienes han aprovechado las negociaciones del paquete económico de 10,000 millones de dólares para tratar de rescatar la medida de Trump y volver a poner sobre la mesa el Título 42.

Otro paquete que queda estancado en el Senado

El paquete económico que habían ya acordado demócratas y republicanos incluía fondos para subvencionar las vacunas contra el covid-19, sus tratamientos, pruebas para diagnosticar los contagios y para la investigación sobre la enfermedad, informó la agencia de noticias EFE.

La sorpresa este martes, en plena votación, fue que Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado, anunció que su partido no daría el visto bueno al paquete económico, por lo menos no mientras no se hicieran algunas enmiendas. Los republicanos ahora quieres incluir en la nueva legislación la reactivación del Título 42.