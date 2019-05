Aparece video de JLo bailando sensualmente en bikini rodeada de hombres

Página

JLo apareció en una fiesta privada rodeada de varios hombres

La actriz, cantante, modelo y empresaria presumió su torso casi al desnudo

¿Qué pensará Alex Rodríguez al ver las imágenes?

A través de un video que resurgió en Internet, se puede ver a JLo gozando de una fiesta privada en la alberca luciendo un sexy bikini a colores que destaca sus pechos.

En las imágenes, presuntamente tomadas con un teléfono celular por un invitado a la fiesta, la prometida de Álex Rodríguez aparece rodeada de varios hombres, sin embargo no hay por qué alarmarse, pues según la cuenta de You Tube que publicó el video llamada ‘rousvictoria’, la grabación data de mayo de 2016, cuando JLo aún no conocía a A-Rod.

Como ya es bien sabido, ‘La Diva del Bronx gusta de presumir su figura, sobretodo su trasero, sin embargo, en esta ocasión optó por esconderlo en unos shorts y así que las miradas se centraran en sus tonificados brazos, abdomen y pechos.

La actriz que próximamente deleitará a todos en el otoño con el estreno de su película Hustlers, en donde interpretará a ‘Ramona’, una bailarina exótica, luciendo su cuerpo casi al desnudo, es acompañada en el video por su entonces novio Casper Smart, bailarín con el que sostuvo un tórrido romance, antes de conocer y comprometerse con Álex Rodríguez.

Moviendo su cuerpo al ritmo de ‘Work’ de Rihanna, Jennifer López goza de la música y la fiesta sosteniendo en su mano lo que pareciera ser un helado, o bien, una bebida con hielo, mientras es grabada y celebrada por los asistentes a la fiesta, quienes no pierden ninguno de sus sensuales pasos.