Página

1 de 4

Lorenzo Méndez no se quedó callado y habló claramente de las declaraciones de su expareja

Luego de que Claudia Galván asegurara que el actual novio de Chiquis Rivera le daba ‘paguitos’, el cantante habló al especto

Los usuarios tuvieron diversos puntos de vista sobre la disputa legal que tienen Lorenzo y Claudia

A punto del llanto, Lorenzo Méndez, novio de Chiquis Rivera, rompió el silencio y habló sobre las acusaciones de Claudia Galván, su expareja.

Hace unos días comenzaron a circulas imágenes y videos de Lorenzo Méndez en la corte, muy cerca de Claudia Galván, su expareja y madre de su hija.

El encuentro en la corte fue para discutir temas relacionados con la manutención de la hija que juntos procrearon. Al salir del recinto, Claudia Galván arremetió en contra de su expareja asegurando que le daba tristeza la situación y que a Lorenzo se le tenía que inculcar miedo para que reaccionara.

TE PUEDE INTERESAR: El candente mensaje de Angelique Boyer a Sebastián Rulli (FOTO)

“A mí me da mucha tristeza que tengamos que llegar hasta este punto para que el señor Méndez le de un poquito de terror, miedo y me pague lo que me debe” y agregó: “Y cada vez ha sido así, lo tengo que asustar para que haga su obligación como padre”, confesó para ‘Suelta la Sopa’.

Asimismo, mencionó que no le da el dinero que se acordó: “Lo tengo que asustar para que haga su obligación como padre. Lo que me dio no es ni lo que me gasto en abogados. Me da paguitos aquí y allá. Juega con el sistema”.

Ante estas palabras, el actual novio de Chiquis Rivera no se quedó callado y entre lágrimas decidió aclarar la situación y las declaraciones que hizo su expareja, para poner fin a todas las especulaciones.