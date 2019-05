Charlie Zaa cortejará a las madres de Georgia con su romántico concierto ‘Celebración Tour’

Tras ocho años de ausencia de los escenarios de Atlanta, Charlie Zaa vuelve el 18 de mayo para celebrar el Día de la Madre con su Celebración Tour, gira con la cual llevará a su público en un viaje de tres décadas de historia con todo su repertorio.

El concierto está inspirado en Celebración, su último disco que compila una colección de los boleros más emblemáticos de Sentimientos, el exitoso álbum con que debutó como solista en 1996, así como algunos temas nuevos.

Celebración, que fue grabado en vivo en los Estudios Churubusco en Ciudad de México y que salió al mercado en 2017, cuenta con la colaboración de Yuri, Carlos Rivera, La Sonora Santanera y Margarita La Diosa de la Cumbia, entre otros artistas. Incluye canciones como ‘Un disco más’, ‘Ódiame’, ‘Que nadie sepa mi sufrir’ y un par de clásicos del inolvidable Julio Jaramillo: ‘De cigarro en cigarro’ a dúo con Cristian Castro’ y ‘Te odio y te quiero’.

Durante una visita relámpago a Atlanta a finales de abril, para promocionar su concierto, el cantante habló con medios de prensa, incluyendo MundoHispánico.

MH: ¿El concierto que darás el 18 de mayo en Atlanta es el mismo que vas a ofrecer una semana antes en Ciudad de México?

CZ: Indiscutiblemente es el mismo show, es la misma puesta en escena donde vamos a tener de manera virtual, invitados especiales como Yuri, Cristian Castro, Carlos Rivera, Río Roma, la gente de La Santanera, Margarita La Diosa de la Cumbia, Catalina García y Leslie Grace haciendo todas estas canciones que han hecho historia durante estos 20 años de carrera. Así que no se lo pueden perder, tenemos ocho años de no vernos y debemos no solamente celebrar la vida y el Día de la Madre, sino celebrar este reencuentro.

MH: ¿Qué anécdotas recuerdas de la grabación del álbum con los intérpretes que te acompañaron en Celebración?

CZ: Algo que me impactó muchísimo fue la puntualidad hacia el llamado de cada uno de los artistas invitados, la disposición y el amor con que hicieron las cosas. Tener la oportunidad de hacer con Cristian Castro la preciosa canción ‘De cigarro en cigarro’. Fue maravilloso tener a Yuri en una canción que dejo de ser colombiana para convertirse en un himno latinoamericano como es ‘La pollera colorá’ en compañía de La Santanera. Es mi primer álbum en vivo, el 70 por ciento de los temas son clásicos que di a conocer durante toda mi carrera, el otro 30 por ciento son canciones nuevas como ‘Me duele el corazón’ y ‘Bote de vela’.

“La mejor manera de expresar amor es con la música romántica, no hay mejor manera de enaltecer a la mujer que con una linda canción”, Charlie Zaa, cantante y compositor colombiano

MH: ¿Qué significado tiene para ti el Día de la Madre?

CZ: Es un día muy especial y para mí no debe celebrarse solo este día, sino todos los días. La mamá, y la mujer en sí, juega un papel muy importante en la vida del hombre. Dice la palabra de Dios que debe amarse a la mujer como a la niña de sus ojos y que la mujer sabia dignifica el hogar… La mujer es la ayuda idónea que Dios dejó para poder sacar avante a la familia y tener un hogar en armonía. Para mí el Día de la Madre es todos los días, tenemos que honrarlas como las grandes mujeres y grandes guerreras que son. Para mí va a ser motivo de alegría este 18 de mayo, va a ser la oportunidad perfecta para poder entregarme en alma, vida y corazón a todas estas mamás.

MH: ¿Qué temas nuevos tienes?

CZ: ‘Pecado y religión’ es mi primera composición en 20 años, es una canción que habla del amor y del perdón, viene bajo el género de la kizomba, que es como una cumbia y se acerca mucho al urbano, fusionada con reggae y un poquito de cumbia con gaita colombiana. No puedo adelantar más porque lo vamos a anunciar en junio cuando se haga el lanzamiento en Morelia, Michoacán, donde tuvimos la oportunidad de grabar su video en muchos de sus pueblitos mágicos.

MH: Siendo uno de los exponentes de la música romántica en América Latina, ¿por qué crees que el romanticismo sea tan necesario en la vida del ser humano?

CZ: La mejor manera de expresar amor es a través de la música romántica, no hay mejor manera de enaltecer a la mujer que por medio de una bonita canción, no hay mejor manera de exponerle el amor a un hombre que por medio de una canción. El respeto prima sobre todo, las buenas palabras priman sobre todo y creo que el trabajo que hemos venido haciendo durante todos estos años como intérprete de la música romántica ha sido muy importante. Le hemos dejado un gran legado a las nuevas generaciones, de la mano con muchos grandes artistas que han hecho historia y que forman parte del catálogo de la radio a nivel Latinoamérica. La radio no sería radio si no tuviéramos el catálogo que tenemos, yo diría que el 80 por ciento del catálogo latino a nivel mundial es gracias a intérpretes como Camilo Sesto, Roberto Carlos, el gran Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Ana Gabriel, Leo Dan, a quien admiro muchísimo, Pimpinela, Julio Jaramillo, y todos esos cantantes que de una u otra manera dejaron huella en el corazón de la gente. Y, ahora nosotros, los nuevos intérpretes de la música romántica tenemos que seguir llevando en alto su bandera, defendiéndola a capa y espada tratando de hacerle entender a las nuevas generaciones que hay una manera bella de poder enamorar a sus parejas y es con la música romántica.

MH: Hablando de mujeres y de tu familia, ¿cómo está tu hija Mía, quien es sobreviviente de la tragedia en Marjory Stoneman Douglas High School, en Parkland, Florida en 2018?

CZ: Mi familia muy bien, yo estoy muy contento y feliz, la presencia de Dios ha estado siempre sobre nuestras vidas, ha sido un Dios maravilloso, de amor, de provisión, de victoria y de bendición; ha sido un Dios superbondadoso en nuestras vidas. La niña se encuentra bien, a Dios gracias, ha pasado por una situación difícil en cuanto a lo que vivió, pero de la mano de nosotros como papás y de su familia va a lograr salir avante.

Lista de canciones de Celebración:

1. ‘Un disco más’

2. ‘Nuestro juramento’ con Leslie Grace

3. ‘Ódiame’ con Carlos Rivera

4. ‘Rondando tu esquina’

5. ‘De cigarro en cigarro’ con Cristian Castro

6. ‘Que nadie sepa mi sufrir’ con Margarita La Diosa de la Cumbia

7. ‘Te odio y te quiero’

8. ‘La pollera colorá’ con Yuri y Sonora Santanera

9. ‘Fatalidad’

10. ‘Azabache’ con Catalina García

11. ‘Me duele el corazón’

12. ‘Alma mía’ con Río Roma

BREVE BIO de Charlie Zaa:

Nombre real: Carlos Alberto Sánchez

Profesión: intérprete y compositor

Nacionalidad: colombiana

Fecha y lugar de nacimiento: 30 de enero de 1971 en Girardot, Colombia

Familia: está casado con Janeth Hoyos. Tienen dos hijos, Aarón David (20) y Mía (17)

Discografía: Ha grabado 13 discos como Sentimientos y Mi mejor regalo.