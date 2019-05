Página

Lupillo Rivera está poniendo trabas para no divorciarse de Mayeli

Mayeli Alonso continúa con sus planes de ser mamá con su nueva pareja

La ex de Lupillo habló sobre los embriones congelados

Luego de que Lupillo Rivera declarara no poder asistir a la fiesta de quince años de su hija porque Mayeli Alonso vendió la exclusiva a un medio de comunicación y el hermano de Jenni tiene un contrato con Azteca por el programa ‘La Voz’, ahora el cantante le revierte a su ex una medida que pudiera considerarse como ‘venganza’.

Mayeli Alonso fue entrevistada en el programa ‘Suelta la Sopa’ en donde aseguró que continúa firme con los trámites para divorciarse de Lupillo Rivera, pero el hermano de Jenni no ha firmado los papeles y el proceso se está retrasando.

“La otra parte pedía unas cosas para que yo firmara y no accedí… un contrato de confidencialidad y pues no lo firmé, no se me hizo padre… no es tanto como miedo de su parte, porque él sabe que yo siempre voy a respetar lo que fue nuestro matrimonio. Nunca voy a decir algo que lo afecte a él o me afecte a mí porque no somos perfectos… creo que más bien fue su oficina que no quería que mencionara su nombre…”, fue lo que inició comentando Mayeli Alonso.

Mayeli Alonso dio a conocer las razones del por qué no pidió manutención de sus hijos al hermano de Jenni Rivera: “Tratando de evitarme tanto proceso… mi hija cuando quiere algo va y se lo pide a su papá y él se lo da, entonces no es así como que estemos muriéndonos de hambre y queremos que nos dé”.

Mayeli fue enfática en asegurar que la fiesta de 15 años de su hija debe ser un día especial y no estresante.