¿Te gustan los deportes acuáticos?

¿Eres de esas personas que disfrutan el agua?

Prepárate para snorkelear con estos consejos

Las actividades al aire libre como el snorkel son la mejor medicina para el cuerpo y la mente, te ayuda a conectar con la naturaleza y compartir con personas con la misma afinidad.

De todas las actividades que se pueden hacer, hoy decidimos hablarte sobre el snorkel, que es y qué tan difícil es aprender a practicarlo.

Para comenzar, el snorkel es un deporte en la que solo requieres de algunas habilidades para practicarlo, contar con el equipo adecuado y conocimiento sobre los océanos, ya que siempre es importante informarse para saber en qué profundidades te estas sumergiendo o en que aguas te estas aventurando.

Si te preguntas si es importante saber nadar, la respuesta es no, pero si es importante saber flotar o controlar la respiración. Recuerda que para snorkelear es importante disfrutar la experiencia.

Por esto, aquí te enlistamos lo que consideramos importante para iniciar en esta actividad.

El lugar para el snorkel es importante

Para iniciar en esta actividad es importante que se practique en lugares cerca de la costa o la playa. Ya que a veces, si haces un recorrido por el mar abierto, debes saltar de un barco al agua, y esto puede ser difícil y aterrador para los novatos. La combinación de miedo e inexperiencia pueden hacer que tu primera aventura se convierta en una primera experiencia no tan memorable. Recuerda que respirar con calma es importante para no entrar en pánico, ya que no es lo mismo hacerlo natural comparando a respirar a través del snorkel.