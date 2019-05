View this post on Instagram

Flaco, hoy como cada año celebramos el día en que naciste, 13 de Mayo. El día en que llegaste a esta vida con esos ojos de luz y trajiste alegrías y amor a quienes estuvimos en tu vida. Hoy seguramente estarás viviendo una nueva aventura, y esperamos que donde sea que estés, estés feliz. Sepas que tocaste el corazón de muchos y que eres recordado con amor por muchos mas. Que nosotros estamos bien y que vivimos cada día con amor y alegría celebrando cada minuto que te tuvimos, que aunque breve fue tu paso por este mundo, fue profunda la huella que dejaste en nuestra alma. Te amamos, te extrañamos y te celebramos, porque mereces eso y mas. Te mandamos todo nuestro amor donde sea que estés!!!