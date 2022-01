Por mucho más tiempo del que te gustaría admitirlo, has estado curiosa sobre cómo crear un blog. ¿La gente estaría interesada en lo que tienes que decir? ¿Tienes la ética laboral para seguir creando contenido? La respuesta es simple: Sí, sí tienes lo que se necesita. Pero nunca sabrás “qué” es, hasta que lo intentes, así que es hora de dejar de hablar sobre ello y empezar un blog (y en verdad empezar a hacerlo). Como Forbes informa, de acuerdo con Dharmesh Shah, co fundador y director de tecnología de la empresa de software de marketing entrante, HubSpot, y autor de Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs, “bloggear, y su esencia, se trata de ofrecer algo de valor a la audiencia”. Es así de sencillo; si tienes algo que ofrecer, entonces estás lista para comenzar un blog. No estamos diciendo que será fácil, pero ¿desde cuándo cualquier logro satisfactorio es fácil de conseguir? Y aunque crear algo desde cero puede ser aterrador, es mucho más emocionante cuando tu visión se hace realidad. El concepto del blog Así que ¿por dónde comienzas para comenzar un blog? ¿Cuáles son los ingredientes cruciales para crearlo? Bueno, para las principiantes, necesitas una visión. ¿Estás buscando ofrecer consejos profesionales? ¿Quieres inspirar a otros lectores con tus experiencias como madre? ¿Estás experimentando en la cocina y estás ansiosa por compartir tus recetas exitosas y no tan exitosas? Piensa sobre tus pasiones y de ahí puedes partir en crear una declaración de misión y un objetivo. Y sin importar que tema sea, necesitas tener amor por ése. Después de todo, como está dicho en Blogher.com, “Si no tienes pasión por tu tema, no tienes mucho que ofrecer a tus lectores…y pronto se irán”. En cuanto a cómo crear un blog, una vez que tienes la dirección, necesitas encontrar tu voz. De acuerdo con el escritor, blogger y fundador de HoneyGood.com , “Todos somos escritores, ya que nuestros pensamientos van con nosotros historia tras historia, cada día de nuestra vida”.

Inspiración para el blog Tu voz viene de lo que has experimentado en el pasado, cómo has interactuado con la gente todos los días y cómo hablas contigo misma cuando nadie te está observando. Un gran lugar para empezar cuando quieres encontrar tu voz, es escribir un diario. Escribe libremente; anota lo que sea que estés pensado, lo que sea que quieras decir e incluso cosas que estás un poco avergonzada de poner por escrito. Después de unos cuantos días, lee lo que has escrito— encontrarás tu voz. Hablando de consistencia, para crear un blog exitoso, necesitas comprometerte a proveer contenido consistente. Esto significa que necesitas dar contenido de forma regular. Es decir, necesitas escribir artículos nuevos de manera regular y segura. No puedes escribir un artículo una vez al año y esperar que la gente lo escuche. Necesitas convertirte en una fuente constante de información, inspiración, diversión, entretenimientos, consejos, honestidad, humor, ayuda y todo lo que este entre eso. Lo que sea que ofrezcas, ofrécelo seguido.

Algo diferente Tu blog tiene que ser único. Antes de que huyas con el temor de ser aburrida (¡no lo eres te lo prometemos!), eso no significa que tengas que escribir sobre experiencias de vida que nunca has hecho. De lo que escribas, o incluso cómo escribas, no tiene que ser innovador. Pero necesitas ofrecer algo que la gente no haya experimentado en otra fuente. Tal vez sea la forma en que cuentas una historia, o tal vez es la manera en que usas las fotografías o los efectos visuales. Quizá tengas unas experiencias únicas para compartir o quizá quieres contarlas con una honestidad brutal que resalta. Sea cual sea tu perspectiva, asegúrate de poner tu propio toque en él para que la gente lea TU blog en vez de las otras opciones que hay ahí afuera. También necesitarás adoptar la optimización de motores de búsqueda, el uso de palabras clave, enlaces internos y otros trucos tecnológicos para ayudar a incrementar tu número de lectores.

Promoción Si alguno de estos términos suena un tanto “tecnológico” para tu gusto, entonces puede que quieras repasar tus habilidades con el marketing digital. Para que la gente lea tu blog, necesita ser capaz de encontrar tu blog, y es ahí donde entran cosas como SEO (search engine optimization). Y una vez que tus lectores estén ahí, necesitas mantenerlos en ese lugar con contenido pegajoso y enlaces internos a los artículos relacionados en tu blog. Hay mucho que puedes hacer para incrementar tu tráfico y actividad, y para comenzar un blog necesitas estar familiarizada con estas tácticas. Por último, cuando comiences un blog, no tengas miedo de darte un poco de autopromoción. ¿Eso significa que deberías pararte afuera con un letrero que diga, “¡lee mi blog!”? Claro que no… estos no son los 80s. Haz el equivalente de hoy y usa tus conexiones de social media para tu beneficio y corre el la voz; dile a tus amigos, crea una comunidad donde alientes comentarios, shares, conversaciones y donde ofrezcas actualizaciones regulares sobre qué es lo que estás (aka tu blog) haciendo. Ok, suficiente charla. Sabes lo que tienes que hacer, tienes todas las herramientas para hacer que suceda, ahora adelante, ¡da un salto de fe y comienza a escribir!