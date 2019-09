El presidente Donald Trump se burló esta mañana en su cuenta de Twitter al conocer la decisión del alcalde Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, de retirarse de la carrera por la nominación de su Partido para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre del 2020.

Oh no, really big political news, perhaps the biggest story in years! Part time Mayor of New York City, @BilldeBlasio, who was polling at a solid ZERO but had tremendous room for growth, has shocking dropped out of the Presidential race. NYC is devastated, he’s coming home!

