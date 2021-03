“Es desgarrador”: conmoción por víctima del ‘Blackout Challenge’

Al hablar del adolescente, el progenitor agregó: “Es desgarrador verlo acostado en la cama. Les suplicaba desde el suelo, suplicaba que me dieran algo de tiempo, que no se rindieran con él. Si me rindo con él, sentiría que me estoy alejando de mi hijo”.

Consternado, Hirut Yitayew, amigo de la familia, le dijo a The Denver Channel: “ni siquiera puedo describir el dolor y la devastación. Nadie podría imaginarse que esto le pasaría a un niño de 12 años”.