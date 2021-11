The Sun, informó sobre una de las diferentes escenas que se han desarrollado a partir de los ‘viernes negro’ pasados y que han terminado en desgracia. Algunos compradores, en su desesperación por obtener mejores ofertas hacen lo que esté a su alcance para obtenerlo y eso, en ocasiones ha significado el pánico para algunas personas.

Una de las épocas más esperadas en el año, es la temporada decembrina. Pasando el famoso Día de Acción de Gracias, los ciudadanos esperan fervientemente la llegada del famoso ‘Black Friday’, donde sus tiendas favoritas ofrecen grandes descuentos y oportunidades que durante el año no pueden recibir. Pero, también significa que llega el día donde la dicha de unos se convierte en el terror de otros.

¿GENERA MÁS VIOLENCIA? Una de las fechas más esperadas por los estadounidenses, es el famoso ‘Black Friday’, donde las tiendas hacen descuentos especiales en los diferentes productos que ofrecen y eso produce que año con año, más gente se sume a las compras. Pero, no todo es positivo en torno al ‘viernes negro’.

Una fuente llamada Sarah Pacia, le dijo al periódico The Desert Sun que estaba buscando libros para colorear con sus dos hijos cuando escuchó ruido en uno de los pasillos. La mujer, explicó al medio de comunicación que pensó que los compradores ansiosos estaban luchando por una venta antes de escuchar de repente disparos. Archivado como: Black Friday momentos violentos

The Sun, recordó la vez que dos hombres se mataron a tiros en una tienda de Toys-R-Us. El hecho sorprendió a los compradores, quienes recuerdan con pesar este trágico episodio donde la violencia predominó y terminó con la vida de ambos sujetos; por ello, las tiendas han intentado año tras año que este tipo de ataques concluyan.

Alrededor de 100 compradores estaban esperando en la fila la noche de Acción de Gracias y estallaron las peleas. Esa fue la razón, por la que un hombre terminó con múltiples heridas y siendo atacado por un gas de pimienta; la gente se volvió “loca” y no midieron las consecuencias de sus actos, según The Sun . Archivado como: Black Friday momentos violentos

Las autoridades de Durham, respondieron a las llamadas de terror que hicieron varios compradores informando sobre la situación que estaba aconteciendo en el centro comercial; hasta el momento, no se reportan heridos o muertos, pero la información apenas está actualizándose. La policía ya está evacuando el lugar y permanece cerrado. Archivado como: Black Friday momentos violentos

PÁNICO EN PLENO VIERNES NEGRO

The Sun, informó que en plena tarde viernes se desató el terror entre los compradores del Mall South Point, ubicado en Durham, Carolina del Norte. Los informes preliminares y no oficiales, mencionan que un tirador activo se encontraba en la inmediaciones del centro comercial y comenzó a disparar en contra de los compradores; no se conoce si hay algún herido de gravedad o alguien que perdiera la vida.

En medio del festejo por el conocido Black Friday, familias acudieron al centro comercial para obtener los bajos precios en distintos comercios, lo que no se imaginaron fue que el pánico llegaría. En redes sociales, fue Aaron Thomas, un famoso reportero de WRAL quien se encontraba en el interior del Mall y comenzó a informar sobre lo que estaba aconteciendo. Archivado como: Black Friday momentos violentos