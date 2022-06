La cinta, que será dirigida por el cineasta Jaume Collet-Serra, acaba de revelar el tráiler oficial antes de su estreno previsto para el 20 de octubre. La nueva cinta de New Line Cinema publicó el clip de más de dos minutos donde se aprecia a Johnson en el traje de Black Adam. “Los héroes no matan a la gente , pero yo sí”, se le escucha decir al actor en el tráiler.

De acuerdo con el actor y empresario, Teremana esta hecho de manera artesanal a mano, co agaves azules. Mientras que el nombre del tequila va con la filosofía polinesia, significa “Espíritu de la Tierra” (Con información de Agencia Reforma) (Archivado como: Dwayne Johnson protagoniza espectacular tráiler de Black Adam).

“No construí esta empresa para ganar dinero rápido y capitalizar la popularidad del tequila, no, construí Teremana para convertirla en una marca legado que tiene un impacto positivo en generaciones de nuestras familias y sirve con orgullo a generaciones de nuestros consumidores. Trabajando, abriendo terreno y construyendo”, escribió el actor Dwayne Johnson al pie de una serie de fotografías que compartió en su IG, donde se le ve entre agaves.

Hija de La Roca se convierte en luchadora de la WWE

Simone Johnson, la hija del 10 veces campeón mundial Dwayne La Roca Johnson, comenzó a entrenar para convertirse en una superestrella del cuadrilátero en el WWE Performance Center, en Orlando. La joven firmó oficialmente su contrato con la mega compañía de lucha libre en 2020. Y aunque aún tiene que hacer su debut para la empresa, que se ha visto retrasado debido a una serie de lesiones que requieren cirugía, por fin reveló el nombre que usará para su camino como luchadora profesional: Ava Raine.

“Probablemente suene como un disco rayado, y con suerte, esto es lo último que mencionaré al respecto, pero no entiendo por qué las personas que son retratadas como individuos separados de su apellido son un tema de debate”, tuiteó Ava Raine respecto a su famoso apellido. “Un nombre no desacredita ningún logro anterior de ninguna familia. Yo podría construir toda mi carrera alrededor de mi padre y la gente todavía me seguirá criticando” (Archivado como: Dwayne Johnson protagoniza espectacular tráiler de Black Adam).