Página

1 de 4

Blac Chyna enfureció al saber que su hija viajó en el mismo helicóptero donde Kobe Bryant perdió la vida

Lo anterior debido a que hace unos meses Kylie Jenner habría llevado a la hija de Chyna para celebrar su cumpleaños

Sin embargo, las críticas hacia la ex de Rob Kardashian no se hicieron esperar

Blac Chyna estalló al enterarse que su hija viajó hace unos meses junto a Kylie Jenner en el helicóptero en el que perdió la vida Kobe Bryant.

Tras darse a conocer la muerte de Kobe Bryant, su hija y 7 tripulantes más que viajaban en el helicóptero que se estrelló en California, la polémica no tardó en aparecer.

Y es que Blac Chyna estalló al enterarse que hacía apenas unos meses, su hija abordó el mismo helicóptero que provocó la muerte de la leyenda del baloncesto.

“No está muy contenta luego de que se enterara de que Kylie Jenner había llevado a su hija en el mismo helicóptero en el que murieron Kobe Bryant y 8 personas más”, se pudo escuchar en la noticia difundida por Despierta América.

Posteriormente, detallaron el motivo por el cuál la hija de Blac Chyna abordó el helicóptero que hace unos días acabó con la vida de Kobe Bryant: “Kylie publicó la angustia de haber viajado en noviembre con su sobrina Draam, quien es la hija de su hermano Rob Kardashian (expareja de Blac Chyna) para celebrarle sus dos añitos”.

Y por si no fuera suficiente, se dio a conocer que también el piloto de la aeronave fue el mismo que transportó a Kylie Jenner y su sobrina: “Ella utilizó este mismo vehículo que se estrelló el domingo e incluso, estaba conducido por el mismo piloto de la tragedia”.

Vea el video aquí.

Y se revelaron mayores detalles sobre el enojo de Chyna: “Ella publicó literalmente que Kylie Jenner se llevó a Dream sin su permiso”.

Para concluir, el matutino expresó: “Agregó que Kylie se estaba aprovechando de la tragedia ocurrida con Kobe Bryant y su pequeña”.

Y los mensajes de los usuarios no tardaron en hacerse presentes.

Una seguidora comenzó con las especulaciones sobre el accidente de Kobe Bryant: “A mí me parece todo tan extraño, no solo por ese helicóptero, ¿no habrán inspeccionado antes de salir? Ese hombre era multimillonario y no se debe descartar todo”.

Pero otro rápidamente dijo: “Volaban con un mal tiempo según se dice”.

Y una más agregó: “Explicaron bien que fue por el clima”.

Sin embargo, la tragedia de Kobe Bryant y los otros 8 tripulantes quedó de lado cuando más usuarios se enfocaron en el escándalo armado por Chyna: “Lo que pasa con estas mujeres es que tanto plástico les dificulta el cerebro”, “Chyna siempre con drama”, “Blac Chyna es una ridícula desequilibrada! Quien está aprovechándose de eso para dar de que hablar es ella, ni ella se cree que Kylie Jenner iba a usar una aeronave que no se sintiera segura e poner en riesgo su vida y la de su familia. Más probable de que ella haga algo irresponsable con sus hijos que una de las hermanas Kardashian/Jenner”, “Qué mujeres estas”, “Cállate Black Chyna ridícula. Solo quiere atención”, “Qué ridícula es esa mujer”, se pudo leer.