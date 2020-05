Blac Chyna da mucho de qué hablar con una foto que compartió en redes sociales

Justo cuando la rapera Cardi B presume sus tatuajes, la modelo y empresaria publica foto muy parecida

“Más vulgar imposible”, expresan algunos usuarios al ver las dos imágenes

¿Competencia? Justo cuando la rapera Cardi B presume sus tatuajes en una candente foto en Instagram, la modelo y empresaria Blac Chyna publica una foto muy parecida, por lo que varios se preguntan si le copió.

A punto de llegar a los 320 mil likes, en esta candente imagen que está disponible en su cuenta de Instagram, Blac Chyna posa de perfil en un bikini que no deja nada a la imaginación, pero además de sus tatuajes en primer plano, llama la atención su prominente trasero, al igual que el de Cardi B.

El periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, no quiso quedarse atrás en esta polémica de quien copió a quien y subió una imagen a su cuenta oficial de Instagram en la que aparecen juntas Blac Chyna y Cardi B.

“¿Duelo de tatuajes o de tambochas? Blac Chyna vs. Cardi B. Las exitosas empresarias publicaron el mismo día una foto muy parecida, donde además de mostrar sus tonificados cuerpos, lucen orgullosas los tatuajes que recorren sus curvas, los cuales también tienen el mismo concepto”.

Javier Ceriani concluye de esta manera su texto: “Coincidencia o una carrera secreta entre las dos por la supremacía y el mejor cuerpo”, acompañado de varios hashtags, como “Duelo de tatuajes”, “Curvas peligrosas”, “Las coincidencias no existen” y “Hagan sus apuestas”.

Con 32 años de edad recién cumplidos, Angela Renée White, nombre real de Blac Chyna, es una modelo y empresaria estadounidense que saltó a la fama en 2011 cuando hizo pública su relación amorosa con el rapero Tyga.

Blac Chyna empezó a trabajar a corta edad como bailarina nudista o striper en diferentes centros de nocturnos con varios sobrenombres hasta quedarse con el de Blac Chyna.

En uno de esos centros nocturnos, de nombre The King of Diamons, Blac Chyna comenzó a entablar amistad con algunas figuras de la industria musical, entre ellos, Drake, Li’l Wayne, Rick Ross y Birdman, quienes serían de gran ayuda para su camino a la fama.

Después de posar para varias revistas y aparecer en videos musicales, la modelo y empresaria fue nombrada embajadora de una prestigiosa marca de maquillaje, y sería en 2016 cuando, con tres meses de embarazo, posó en bikini para la publicidad de su propia línea de maquillaje, de nombre Lashed.

Pero esto no es todo, ya que vendrían apariciones en el show Keeping up with the Kardashians, la creación de su reality en su canal de YouTube, el lanzamiento de su boutique en línea y la apertura de su bar de belleza en California.

El 16 de octubre de 2012, fruto de su relación con el rapero Tyga, nació su hijo King Cairo Stevenson, mientras que el 10 de noviembre de 2016, nació Drean Renée Kardashian, producto de su relación con Robert Kardashian Jr.

