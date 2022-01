A todas nos gustaría escribir el próximo bestseller pero hay muchas más razones para escribir tu historia. Y todas tenemos una sin importar que tan mundana pensemos que son nuestras vidas. Hay algo con las autobiografías que tocan a la gente y permite compartir experiencias. Y no tienes que ser una celebridad para hacer una conexión a gran escala– solo mira al gran éxito de Elizarbeth Gilbert Eat, Pray, Love, o Wild de Cheryl Strayed. Nunca sabes, un día podría ser que Jennifer Lopez te interprete en la película que trate sobre tu vida.

A un nivel más personal, cuando escribes tu biografía, tienes la oportunidad de examinar realmente las experiencias significativas y la gente del pasado e intentar comprender cómo es que ellos te han hecho lo que eres hoy en día, sin mencionar cómo es que tú has impactado sus vidas. Como la autora de memorias Isabel Allende dice: “Una memoria me fuerza a detenerme y recordar cuidadosamente. Es un ejercicio para la verdad. En una memoria, me miro a mi misma, mi vida, a la gente que más amo en el espejo vacio. En una memoria, mis sentimientos son más importantes que los hechos, y al escribir con honestidad, tengo que confrontar a mis demonios.”