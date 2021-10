Esta no es la primera vez que el Cártel de Sinaloa, liderado por el capo mexicano, hace este tipo de ‘regalos’ a la población, ya que en años anteriores se han exhibido videos en donde sus sicarios entregan despensas o regalos, sobre todo en fechas importantes para los mexicanos.

Lo más sorprendente de todo es que esta moneda ha sido aceptada en varios negocios del estado e incluso aparecieron en los cajeros automáticos, por lo que a la gente no le importó el sello del narcotráfico y tal vez por la crisis que se vive, los utilizan para compras y negociaciones.

Pero lejos de sentirse ofendida, la población se dijo agradecida a través de las redes sociales. Cabe recordar que no es la primera vez que circulan los ‘chapobilletes”, ya que en 2020 pasó lo mismo en el mes de octubre, por lo que la gente se deja ‘consentir’ por los regalos del capo.

Las fotografías que circulan en las redes sociales, muestran billetes que están sellados tanto por el frente como por atrás. Hasta el momento las autoridades no se han manifestado sobre este caso, pero la sociedad lo ve con buenos ojos porque es una ayuda que necesitan.

Pero como lo mencionamos, esta no es la primera vez que el narco entrega apoyos a la ciudadanía, ya que en diciembre del año pasado, en plena crisis por el coronavirus, Iván Archivaldo, el hijo del capo, desafió al gobierno Federal al entregar ayuda a la población más vulnerable.

Los víveres están dentro de una bolsa de plástico transparente con las iniciales de JGL (Joaquín Guzmán Loera) y con un mensaje que de manera textual dice: “Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Archivado como: Billetes Chapo Guzmán

Sin embargo, además de este cártel, muchos otros han filtrado videos de ayuda en varias partes de la república mexicana. En esta ocasión fue en la cuenta de Instagram de @therealivanguzman en la que se publicaron varias fotografías en la que se ve a un grupo de habitantes de una comunidad no identificada que recibe despensas.

Esta simple frase causó el beneplácito de la gente que de inmediato contestó: “Cosa que el pin… gobierno no hace. Respetos y toda la admiración”. Alguien más escribió en la cuenta de Iván Archivaldo: “Joaquín Loera lo es y será”.

BENDICEN A CAPOR POR AUYDA

Esta acción de los grupos del crimen organizado ha generado opiniones a favor y en contra, pero lo cierto es que ya tuvo impacto en el Gobierno Federal, es por eso que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les pidió que ya no lo volvieran a hacer.

Sin embargo, Iván Archivaldo, hijo del Chapo Guzmán desafía a Andrés Manuel López Obrador con estas imágenes. “Dios te me bendiga ese gran corazón que tienes, mi San Judas te me cuide y proteja, saludo, bendiciones a la familia”, le dijo un hombre. Otra persona comentó: “Eso es todo, cosa que el gobierno no hace”.