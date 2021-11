Hay actores para los que portar bigote es simplemente un must. Uno de ellos es Nick Offerman, uno de los protagonistas de la famosa serie de comedia “Parks & Recreation”. Offerman ha participado en numerosas series y películas, y en la mayoría de ellas ha lucido su distintivo look , por lo que los fans resultaron sorprendidos al verlo sin bigote al finalizar la exitosa serie, en la que interpretó a Ron Swanson, un gruñón director de parques de Pawnee, la ciudad ficticia donde se desarrolló “Parks & Recreation”.

Keanu Reeves es, sin lugar a dudas, uno de los actores consentidos de las últimas décadas, gracias a sus participaciones en sagas como The Matrix y John Wick, aunque ha sido esta última la que le ha permitido portar uno de los bigotes más enigmáticos del cine mundial. Desde hace ya algunos años, Reeves se ha caracterizado por lucir barba y bigote, look que lo ha colocado en la lista de los hombres más buscados por los fans en todo el mundo.

look

looks

Uno de los villanos consentidos de Hollywood también es conocido por su icónico bigote, que lo ha acompañado en filmes y series como Machete, Spy Kids e incluso Modern Family. Trejo ha sido protagonista de múltiples películas, ganándose el cariño del público gracias a sus interpretaciones; hoy en día, es difícil imaginarlo con otro look que no incluya bigote.

El actor de origen guatemalteco ha ganado gran fama en los últimos años, apareciendo en películas como Star Wars, Ex Machina y Dune, que le han valido el título de “El hombre más sexy del mundo”, según publicaciones como The Daily Mail. Además de su talento, Isaac ha sabido renovar su imagen, y desde hace ya algunos años es reconocido por portar uno de los bigotes más conocidos de Hollywood: ¡Y su fama sigue en aumento!

El presentador, actor y cómico de stand up Steve Harvey, a sus 64 años, desfiló por muchos años por las alfombras rojas como referente de lo que es portar un icónico bigote. En sus más recientes apariciones públicas, el presentador de Family Feud ha tenido un cambio radical, al reemplazar su bigote por un look con barba fina, indicando que posiblemente sus días de ‘bigotudo’ han llegado a su final.

Quizá el bigote consentido de Hollywood sea el de Tom Selleck. El actor, nacido en el estado de Michigan, en 1945, se ha caracterizado por participar en prácticamente todas sus películas con un natural bigote que, sin lugar a dudas, es la envidia de muchos hombres. Selleck se ha dejado ver en raras ocasiones sin su peculiar estilo de vello facial, como en el año 2000, cuando participó en la serie Running Mates y su personaje no requería de dicho look.

A pesar de que Jon Drapper, uno de los papeles más icónicos que ha interpretado el actor estadounidense Jon Hamm, no usaba bigote o barba, este es un estilo que Hamm porta con mucho orgullo. En la mayoría de sus entrevistas y apariciones públicas, Hamm ha demostrado por qué es considerado uno de los actores más atractivos de Hollywood, y también uno de los más comprometidos con su arte, pues no le importa deshacerse de su bigote si el papel lo amerita.

El gran actor George Clooney

Con o sin bigote, George Clooney se ha ganado ya un lugar en Hollywood por sus aportes como actor y director, participando en películas como Ocean’s Eleven y Up In The Air, por la que ganó el premio de la Academia, en 2009. También conocido como “El zorro plateado”, Clooney continúa luciendo su característico bigote en sus apariciones públicas a lado de su esposa, la reconocida abogada de derechos humanos Amal Clooney.