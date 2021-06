Identifican al sospechoso que mató a balazos a cajera e hirió a un expolicía tras una discusión sobre mascarillas en un supermercado de Atlanta

El tiroteo ocurrió en un supermercado Big Bear de Georgia cerca del centro comercial South DeKalb

Las autoridades indicaron que el expolicía disparó e hirió al sospechoso

Las autoridades identificaron al sospechoso de un tiroteo en un supermercado Big Bear de Georgia en el condado DeKalb que dejó una cajera muerto y un expolicía herido luego de una discusión sobre el uso de máscaras faciales dentro del establecimiento.

La alguacil del condado de DeKalb, Melody Maddox indicó que un agente de la unidad de reserva de la Oficina del Sheriff del condado de DeKalb resultó herido durante el tiroteo en el supermercado Big Bear cerca de South DeKalb Mall alrededor de la 1:10 del mediodía del lunes, informó 11Alive.

Policía identifica a sospechoso de tiroteo en supermercado Big Bear de Georgia

Maddox dijo que el tiroteo ocurrió dentro del supermercado Big Bear en Decatur mientras varias personas se encontraban dentro del negocio luego de una disputa entre una cajera de la tienda de comestibles y el sospechoso, identificado como Victor Lee Tucker Jr., de 30 años de edad, de Palmetto, Georgia.

“Hubo alguna confrontación, discusión, no estoy seguro exactamente de qué, en referencia al uso de máscaras, momento en el que el sujeto sacó un arma y le disparó al cajero”, dijo Maddox en una conferencia de prensa. Maddox dijo que no conocía los detalles del argumento, informó The Associated Press.