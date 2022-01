¿No dispones de capital en efectivo para invertir?Aprende a explorar el mundo de las bienes raíces sin dinero: Es rápido, sencillo y, si se realiza correctamente, promete importantes rendimientos ¡Descubre cómo!

En esta ocasión, te presentamos 10 sencillos consejos para iniciar tu camino en la inversión de propiedades sin tener que disponer de grandes cantidades de dinero en tu cuenta bancaria:

Forma alianzas

Si lo que deseas es adentrarte al mundo de las inversiones inmobiliarias, los socios de capital, o equity partners, son una de tus principales opciones, ya que te permiten invertir con una cantidad mínima de dinero. Un socio de capital es una figura que te garantiza el financiamiento de una propiedad, especialmente cuando el bien inmueble que deseas comprar se encuentra muy fuera de tu rango de presupuesto.

Préstamo sobre el valor acumulado de la vivienda

No disponer de capital no es una excusa para no invertir; de hecho, puedes hacerlo exitosamente por medio de un préstamo sobre el valor acumulado de la vivienda, o home equity loan. Este préstamo se puede obtener por medio del banco, y es una estrategia para obtener el mayor beneficio del valor acumulado de una propiedad y, así, financiar la compra de una nueva propiedad.

Intercambia una propiedad con otra

Si ya cuentas con una propiedad, pero no tienes dinero suficiente para realizar la compra de otra que te rinda mayores beneficios, entonces puedes recurrir a intercambiar una propiedad nueva por una de mayor antigüedad. Al hacer esto, no solo conseguirás acceder a una propiedad con mayor valor, sino también ahorrarás una considerable cantidad de dinero en el pago del impuesto sobre el patrimonio en la venta de un bien inmueble.