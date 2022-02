Biden ha dicho que su ejército no entrará en guerra en Ucrania, pero prometió graves sanciones a Moscú en coordinación con sus aliados internacionales. El momento en el que tendrá lugar la posible acción militar rusa sigue siendo una cuestión clave, mencionó el reporte de AP.

¿Cuándo podría ocurrir la invasión? Biden y Putin hablarán de crisis en Ucrania

La información de inteligencia recopilada por Washington indica que Rusia estaría considerando el miércoles como fecha, según un funcionario estadounidense familiarizado con los hallazgos. La persona, que no estaba autorizada a hablar en público y lo hizo bajo condición de anonimato, no reveló cuán definitiva era la inteligencia, y la Casa Blanca resaltó públicamente que no sabe con certeza si Putin está comprometido con la invasión del país vecino.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses señalaron de nuevo que el aumento de la potencia de fuego rusa por tierra, mar y aire cerca de Ucrania ha llegado a un punto en el que podría invadir el país en poco tiempo. Funcionarios estadounidenses dijeron a The Associated Press el viernes en la noche que el Departamento de Estado planea anunciar a primera hora del sábado que pedirá a casi todo el personal estadounidense de su embajada en la capital, Kiev, que abandone el país.