El presidente Biden presuntamente está considerando demoler y reconstruir la escuela primaria tras masacre que dejó 21 muertos

“No puedo decirles cuántos niños pequeños con los que he hablado no quieren entrar a ese edificio”, dijo un legislador de Uvalde

No sería la primera vez que se reemplaza una escuela tras un tiroteo masivo

De acuerdo con el senador estatal Roland Gutiérrez, el presidente Joe Biden sugirió demoler la escuela primaria Robb en Uvalde y construir una nueva para reemplazarla luego de la masacre que dejó 21 muertos, reseñó FOX News.

Según el medio reseñado, durante su visita a la localidad en Texas el domingo 29 de mayo, el mandatario sugirió al legislador local que el gobierno federal podría proporcionar fondos económicos para demoler la escuela primera y construir otra en su lugar.

“Los niños no quieren entrar a ese edificio”

“Él dijo: ‘No me voy a ir. Les voy a traer recursos. Vamos a buscar demoler esa escuela, construir una nueva'”, indicó el senador Gutierrez quien representa a Uvalde al medio de noticias local KSAT. “No puedo decirles cuántos niños pequeños con los que he hablado no quieren entrar a ese edificio. Simplemente están traumatizados. Simplemente están destruidos”, agregó Gutiérrez.

No es descabellado pensar que es improbable demoler la escuela Robb porque el gobierno ha tomado acciones similares tras tiroteos masivos. Tal es el caso de la escuela primaria Sandy Hook, donde un hombre armado mató a 26 personas en 2012. La escuela ubicada en Connecticut fue demolida y reemplazada por una nueva en la misma ubicación.