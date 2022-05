El presidente Joe Biden aseguró que la amenaza de la viruela del mono no alcanza el nivel de COVID-19

“Simplemente no creo que llegue al nivel del tipo de preocupación que existía con COVID-19”, dijo el mandatario

Hasta el viernes había 80 casos confirmados en todo el mundo, incluidos al menos dos en EEUU, y otros 50 sospechosos

El presidente Joe Biden buscó el lunes 23 de mayo calmar las preocupaciones sobre los casos recientes de viruela del mono que se identificaron en Europa y Estados Unidos, diciendo que no veía la necesidad de instituir medidas estrictas de cuarentena.

Hablando en Tokio un día después de que dijo que el virus era algo “de lo que preocuparse”, Biden dijo: “Simplemente no creo que llegue al nivel del tipo de preocupación que existía con COVID-19”, de acuerdo con información reseñada por la agencia de noticias The Associated Press.

Aumentan casos de viruela del mono en EEUU

La viruela del mono rara vez se identifica fuera de África. Pero hasta el viernes había 80 casos confirmados en todo el mundo, incluidos al menos dos en Estados Unidos, y otros 50 sospechosos. El domingo, también se estaba investigando un presunto caso de viruela del simio en el condado de Broward, en el sur de Florida, que según las autoridades estatales de salud parecía estar relacionado con viajes internacionales.

Se trata de un hombre que ha sido aislado y su caso es investigado de forma conjunta con los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), según el Departamento de Salud de Florida. Las autoridades están procediendo a informar a todas las personas que hayan podido estar expuestas, aunque recordaron que el riesgo de contagio de esta enfermedad es “relativamente bajo”.