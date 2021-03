Biden anuncia que habrá vacunas para todos los adultos en EE.UU. a partir de mayo

El presidente de Estados Unidos realizó la promesa este martes

¿A toda máquina? La fecha de Biden se ‘adelanta’ dos meses

El presidente Joe Biden anunció el martes que Estados Unidos espera contar con suficientes vacunas contra el coronavirus para todos los estadounidenses adultos para finales de mayo.

Esto, dos meses antes de lo previsto, revela The Associated Press. Además, su gobierno informó que la farmacéutica Merck & Co. ayudará a producir la vacuna desarrollada por su rival Johnson & Johnson, la cual fue aprobada en el país recientemente.

Suministro de vacunas un ‘obstáculo ‘

El anuncio ocurrió en momentos en que la Casa Blanca trata de acelerar la producción de la vacuna contra el COVID-19 de J&J, la cual requiere una sola dosis, y avanzar más rápido con los planes de alcanzar la “inmunidad colectiva” a nivel nacional y empezar a restablecer la normalidad luego de la pandemia.

Biden señaló que el suministro de vacunas era sólo uno de los obstáculos para lograr ese objetivo, y que el nuevo desafío será inocular a la gente lo más rápido posible.

¿Más vacunas?

Por ello, el gobierno de Biden comentó a los gobernadores el martes que se preparen para recibir un aumento en los suministros de la vacuna en las próximas semanas. También se están destinando dosis adicionales a un programa apoyado por el gobierno federal para administrar vacunas en farmacias minoristas más accesibles.

Las autoridades han dicho que J&J enfrentó problemas inesperados en la producción de su vacuna y que sólo tenía 3.9 millones de dosis antes de recibir la autorización de uso de emergencia el sábado. La compañía ha prometido entregar 100 millones de dosis para finales de junio, indica The Associated Press.