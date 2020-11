El presidente electo Joe Biden envió mensaje fraterno a Pelosi y Schumer.

Biden usó el ‘spanglish’ para asegurarles que sus labores en la Casa Blanca serán muy valoradas.

“En mi Oficina Oval, mi casa, you casa”, dijo Biden en ‘spanglish’.

El presidente electo Joe Biden utilizó una combinación de palabras en español e inglés (‘spanglish’) para asegurarle a Chuck Schumer y Nancy Pelosi que ambos serán bienvenidos en la Oficina Oval cuando ocupe la Casa Blanca en enero.

Usando un ‘spanglish’ de la popular frase en español “mi casa es tu casa”, Biden le dijo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, que tendrían mucha influencia en la Casa Blanca cuando él llegue, reseñó el diario New York Post este viernes.

“En mi Oficina Oval, mi casa, you casa” (“In my Oval Office, mi casa, you casa”), expresó Biden a los dos demócratas más poderosos del Congreso en una reunión en su ciudad natal de Wilmington, Delaware, el viernes, donde también estuvo la vicepresidenta electa Kamala Harris, apuntó el referido medio. Sin embargo, la pronunciación en ‘spanglish’ de la frase correctamente sería “En mi Oficina Oval, mi casa, your casa”.

Biden continúa los preparativos para convertirse en el próximo ocupante de la Casa Blanca, incluso mientras el presidente Donald Trump aún se niega a concederle la victoria y batalla en los tribunales por el recuento de votos.

El New York Post mencionó que Pelosi y Schumer tienen una relación desdeñosa con Trump.

Mientras Schumer y Trump, ambos nativos de Nueva York y quienes se conocen desde hace décadas, han hablado por teléfono durante la pandemia para evaluar la ayuda económica urgente por el coronavirus, Pelosi y el mandatario no han hablado en más de un año, comentó el referido diario.

Según el New York Post, el trío se reunió por última vez durante un acalorado encuentro en la Oficina Oval el 16 de octubre de 2019, cuando Pelosi salió furiosa luego de que Trump criticó su estilo de liderazgo.

Recientemente, Pelosi y Trump han estado en desacuerdo sobre cuánta ayuda debería gastarse para combatir la pandemia y han intercambiado críticas desde lejos.

Para ver el video ve a la siguiente página.