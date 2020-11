Biden servicio secreto: recibe más protección ante posible victoria

El Servicio Secreto de EE.UU. enviará este viernes agentes adicional para proteger a Joe Biden en caso de que gane las elecciones

Los agentes serán enviados a Wilmington, Delaware donde la campaña de Biden tiene su sede

Biden podría alcanzar los 270 votos electorales este viernes

De acuerdo con informes reseñados por The New York Post y The Washington Post, el Servicio Secreto enviará más agentes a Wilmington, Delaware para proteger a Joe Biden ante el escenario de que sea declarado el próximo presidente electo de EE. UU.

La campaña del candidato demócrata tiene su sede en Wilmington en un centro de convenciones donde se espera que Biden permanezca todo el día hasta que se anuncien los resultados de algún estado.

Biden podría alcanzar este viernes los 270 votos electorales necesarios para lograr la victoria en las elecciones, de ser así, se espera que el exvicepresidente dé su discurso desde la sede en Wilmington.

Según The Washington Post, a pesar de que Biden cuenta con miembros de seguridad del Estado, aún no ha sido dotado con suficientes agentes del Servicio Secreto al nivel de lo que recibe un presidente electo.

Por su parte, ni la campaña de Biden ni el Servicio Secreto han emitido comentarios respecto a esta información.

Trump ataca integridad de elecciones; sigue conteo de votos

Mientras continúa el conteo de votos en diversas partes de Estados Unidos, el presidente Donald Trump trató el jueves de socavar la confianza en el proceso electoral, lanzando acusaciones infundadas desde la Casa Blanca sobre la integridad de los resultados de la contienda contra el candidato demócrata Joe Biden, de acuerdo con AP.

Horas antes, Biden ofreció garantías de que se puede confiar en el recuento de votos, proyectando una imagen más presidencial al tiempo que pidió a los estadounidenses ser pacientes.

Las contrastantes posturas intensificaron un momento de incertidumbre a nivel nacional mientras el país y el mundo esperaban saber qué hombre obtendrá los 270 votos del Colegio Electoral que necesita para conseguir la presidencia. Trump recurrió a acciones jurídicas con poco éxito, haciendo llamadas y redoblando esfuerzos para sembrar dudas en el resultado de la contienda.