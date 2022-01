Biden revela quién será su compañero de fórmula en los comicios de 2024

A la vicepresidenta se le ha encomendado trabajar en asuntos de inmigración, donde no ha habido mayores avances, y la protección del derecho a voto. Se ha rumorado sobre algunos diferencia entre los demócratas, pero aun así continúan trabajando juntos y, por lo menos el presidente, ha manifestado su intención de repetir junto a ella para optar a la presidencia en las próximas elecciones.

Este jueves, 20 de enero, Biden cumple un año de haber asumido como presidente en Estados Unidos , lo que hace de esta una buena oportunidad para la autocrítica. Un periodista le preguntó si estaba satisfecho con el desempeño de Kamala Harris en su trabajo de defender el derecho al voto y si sería su dupla de fórmula en 2024. Él no dudó la respuesta.

Esa no fue la única pregunta que respondió en la rueda de prensa que ofreció por el primer año de mandato. Cuando le preguntaron sobre su promesa de unir al país luego de la división que promovió el expresidente Donald Trump, Biden reconoció: “Diría que sí, pero no está tan unificado como debería”.

El presidente Biden habló sobre los cambios que han ocurrido en todas las generaciones a lo largo de la historia. “El mundo está cambiando de grandes maneras”, apreció el líder estadounidense refiriéndose no solo a lo que pasa en Estados Unidos, sino a los cambios en el mundo.

“Y no me doy por vencido ante la perspectiva de poder hacerlo”, aseguró Biden, aunque reconoce que es un batalla que requiere liderazgo y que “va a ser duro”. El presidente también habló sobre cómo su gobierno ha enfrentado la crisis por Covid-19 y sobre el tratado que aún sigue ‘colgando’ con Irán.

Según el presidente, las instituciones democráticas podrían estar en riesgo ya que habrá muchas transiciones. De forma que lo principal será ver si se pueden sostenerse en su esencia democrática y lo peor es que en su pronóstico no solo habla de Estados Unidos, sino del mundo.

Biden: “hay mucha frustración y fatiga”,

“Aunque hemos hecho muchos avances, sé que hay mucha frustración y fatiga”, dijo Biden y reconoció que la situación “ha sido demasiado” difícil de soportar para muchos ciudadanos en Estados Unidos en especial desde la llegada de la muy contagiosa variante ómicron justo cuando se pensaba que las cosas mejoraban.

Este “es un trabajo que aún no ha terminado. Iremos a mejor. Estamos avanzando hacia un momento en el que covid-19 no perturbará nuestras vidas diarias, en que la covid-19 no será una crisis”, aseguró y dijo que con las vacunas y las pruebas las que permiten “salvar vidas” y “mantener abiertos los negocios y las escuelas”.