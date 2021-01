Biden reestablecerá restricciones de viaje a más de 26 países el lunes

Aseguran que Biden agregara un nuevo país a la lista por nueva variante de coronavirus

El presidente Joe Biden ha prometido medidas más estrictas para el combate a la pandemia

El presidente de los Estados Unidos reestablecerá las restricciones de viaje más de 26 países como medida para combatir la pandemia de coronavirus que ha cobrado más de 400 mil vidas en el país.

Se espera que el lunes Joe Biden reestablezca las restricciones de viaje por la COVID-19 a los viajeros no estadounidenses de Brasil, Irlanda, el Reino Unido y otros 26 países europeos según reveló The Associated Press.

Además, dos funcionarios de la Casa Blanca que hablaron bajo anonimato, confirmaron que Sudáfrica se sumará a la larga lista de países con restricciones por el temor a una variante del coronavirus en esa región.

La decisión que sorprendió por parte del nuevo presidente

Días antes de abandonar el cargo, Trump anuló dichas restricciones mediante una orden ejecutiva, casi de inmediato el equipo del entonces presidente electo, Joe Biden respondió afirmando que no levantarían dichas medidas. Pese a que las restricciones no sorprenden al ser parte de la preocupación de la nueva administración para frenar la pandemia, la adición de Sudáfrica llamó la atención al evidenciar una preocupación mayor que la de su sucesor, Donald Trump.

Biden intenta apurar vacunación en EEUU

Estados Unidos sobrepasó este domingo los 25 millones de casos confirmados de COVID-19, cuando la Administración del presidente, Joe Biden, intenta apurar la vacunación para frenar la expansión de la pandemia que ha causado más de 400 mil muertes en el país.

Cuatro días después de que Biden asumiera la Casa Blanca, el país contabilizó 25.003.695 contagiados, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins