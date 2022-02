La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi declaró el miércoles que las acciones rusas contra Ucrania constituyen “un ataque contra la democracia”, prometiendo que Washington y sus aliados estarán unidos en la imposición de sanciones a Rusia y en garantizar su apoyo político y económico para una Ucrania independiente, reportó The Associated Press.

Biden reacciona ataque Ucrania: Quieren sanciones más severas

El ánimo aislacionista está en aumento en Estados Unidos y no hay apetito alguno en el Congreso para ir a una guerra. Y los críticos republicanos del gobierno de Biden — e incluso algunos demócratas — quieren que la Casa Blanca imponga sanciones más severas a Rusia, según reportó The Associated Press.

Los líderes republicanos intentan llevar la conversación hacia sus propios términos, como el partido cuyas acciones en defensa alguna vez encabezaron el fuerte de seguridad nacional. Pero no está del todo claro si el Partido Republicano de hoy en día puede evitar que sus integrantes recurran a la ideología no intervencionista del expresidente Donald Trump. Archivado como: Biden reacciona ataque Ucrania.