El presidente Biden reconoció que todavía no se sabe cuántas vidas se han perdido, como se desconoce también el daño total producido por los tornados, pero insistió en que le ha dicho a todos los gobernadores de los estados afectados que el Gobierno federal hará “todo, todo lo que pueda para ayudar”.

“Vamos a superar esto juntos”, dijo el mandatario estadounidense, quien añadió que este es uno de esos momentos en la historia del país en el que los ciudadanos no son demócratas o republicanos, sino estadounidenses que permanecen “unidos”, reseñó la agencia EFE.

“El impacto específico en estas tormentas específicas, no puedo decirlo en este momento”, explicó. “Voy a pedirle a la EPA ya otros que le echen un vistazo”, agregó Biden. “El hecho es que todos sabemos que todo es más intenso cuando el clima se está calentando. Todo. Y obviamente tiene algún impacto aquí, pero no puedo darles una lectura cuantitativa sobre eso”, reseñó Fox News.

Tormentas en Estados Unidos derrumban techo en un almacén de Amazon

El derrumbe en Amazon estaba siendo calificado como un “incidente con víctimas en masa” por los equipos de emergencia locales, pero no se informó inmediatamente de detalles específicos sobre posibles muertes o lesiones, mencionó The Associated Press.

Se cree que entre 50 y 100 empleados se encontraban en el interior del edificio cuando colapsó el techo, detalló Fox 2. Las autoridades recibieron la noticia del derrumbe alrededor de las 8.30 de la noche, reportó la policía en la madrugada del sábado 11 de diciembre. Los funcionarios dijeron que se esperaba que la respuesta de emergencia continuara hasta esta mañana.