El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden ganó este sábado las primarias demócratas en Carolina del Sur, según las proyecciones que dieron los principales medios de comunicación apenas cerraron las urnas en dicho estado del sureste de Estados Unidos.

Un fuerte apoyo entre la población afroamericana del estado granjeó a Joe Biden su primera victoria hasta ahora en las primarias demócratas, un triunfo en el que ex vicepresidente confía para relanzar su campaña presidencial.

“Nuestra remontada total empieza en Carolina del Sur”, dijo Biden en un mitin este sábado, antes de que cerraran las urnas.

El que fuera vicepresidente con Barack Obama (2009-2017) necesitaba desesperadamente una victoria después de sus tres derrotas consecutivas en Iowa -donde quedó cuarto-, Nuevo Hampshire -terminó el quinto-, y Nevada, donde logró un segundo puesto.

Su victoria en el primer estado del sur en votar podría darle un impulso de cara al decisivo supermartes que se celebra el próximo tres de marzo, y que repartirá un alto número de delegados en 15 territorios, entre ellos algunos muy poblados como California y Texas.

Thank you, South Carolina! To all those who have been knocked down, counted out, and left behind — this is your campaign. Together, we will win this nomination and beat Donald Trump.

— Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 1, 2020