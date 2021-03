Algunos estados del país han comenzado a eliminar las órdenes, a diferencia de la opinión de Biden, sobre el uso de mascarillas. De acuerdo con The Hill, las medidas también han sido ‘relajadas’ en negocios, restaurantes y eventos en las últimas semanas.

“Reitero mi llamado a todos los gobernadores, alcaldes y líderes locales para que mantengan y restablezcan el mandato de las mascarillas”, dijo Biden en un evento. “Por favor, esto no es política. Restablezcan el mandato si lo han quitado ya”, dijo el presidente según el diario estadounidense The Hill.

Unas horas antes de las declaraciones de Biden, Rochelle P. Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), pidió a los estadounidenses que no ‘bajen la guardia’ ante el posible contagio de coronavirus.

La Casa Blanca y varias compañías privadas en el país trabajan para desarrollar un estándar de pasaporte de vacunación, que certifique que su portador está inmunizado contra la COVID-19, una iniciativa que también prepara la Unión Europea (UE), informó este domingo el diario The Washington Post.

Los estadounidenses que no tengan celulares estadounidenses podrán imprimir sus certificados y llevarlos consigo, según las empresas que están desarrollando los productos. Esa misión implica superar muchos desafíos, como el de prevenir la falsificación de los pasaportes o el pirateo de los sistemas que los contienen.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se movilizaron para extender la protección implementada durante la pandemia, la cual iba a expirar el miércoles. La moratoria ahora estará en vigor hasta finales de junio, indica The Associated Press.

¿Califico para la moratoria de Biden?

Para calificar para la protección de vivienda, los inquilinos deben ganar 198,000 dólares o menos al año para parejas que presenten la solicitud juntas, o 99,000 dólares para los solicitantes solos. También deben demostrar que han buscado ayuda del gobierno para poder pagar la renta.

Así como declarar que no pueden pagarla por estragos causados por el COVID-19 y afirmar que es probable que se vuelvan indigentes si son desalojados. En febrero, el presidente Biden extendió una prohibición a los embargos hipotecarios al 30 de junio para ayudar a los propietarios de viviendas, indica The Associated Press.