Tal parece que Biden, no ve viable la situación entre ambas naciones y se encuentra convencido que en cualquier momento podría estallar la invasión a Ucrania por parte de las tropas rusas. Este lunes, mando un inminente mensaje a los compatriotas que se encuentran en el país europeo y les pidió que ‘salieran de inmediat0’.

"Creo que sería prudente abandonar el país", dijo Joe Biden en la conferencia de este lunes. Mientras Biden daba ese mensaje, Vladimir Putin, comentó que Estados Unidos y los países de la Unión Europea eran los únicos que creían que existiría una invasión a Ucrania y que por ello, debían estar 'tranquilos' ya que no lo haría.

En un mensaje contundente, Joe Biden habló hacia los estadounidenses que viven en Ucrania y han formado sus familias en dicho país, anunciándoles que es momento de “irse cuanto antes” debido a la tensa situación que vive el país con dirección a Ucrania. Es el tercer aviso que da el presidente hacia los estadounidenses y el primero que no va dirigido hacia los diplomáticos.

Biden pide salir Ucrania: ¿Es momento de marcharse?

En el discurso que ofreció, Biden anunció que odiaría ‘verlos atrapados en medio’ de la confrontación si Rusia decide invadir a Ucrania. No es la primera vez que da una predicción delicada sobre la situación entre ambas naciones y de tomar las ‘cartas’ de lo que podría suceder; en la última ocasión, se anunció que un grupo de militares había llegado a Polonia para estar ‘al tanto’ de la situación.

"Odiaría verlos atrapados en un fuego cruzado si de hecho [Rusia] invadió. Y no hay necesidad de eso, y si tuviera a alguien allí, diría que se fueran", destacó Joe Biden en la conferencia que ofreció e informó The Hill. Hasta el momento, la situación entre ambas naciones permanece sin definirse, pero la administración de Biden no ha dudado en ofrecer su apoyo a Ucrania y pedirle a sus diplomáticos y ahora, los estadounidenses que residen allá, que salgan de inmediato.