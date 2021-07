En la rueda de prensa de hoy, Merkel aseguró que Nord Stream 2 “es un proyecto adicional y ciertamente no es un proyecto para reemplazar cualquier tipo de tránsito a través de Ucrania; cualquier otra cosa obviamente crearía mucha tensión”. La reciente decisión de eximir de sanciones a la empresa Nord Stream 2 ha facilitado un debate más calmado sobre el tema con Berlín. EFE News

El gasoducto Nord Stream 2, que actualmente está en construcción y que podría permitir a Moscú desechar la ruta de tránsito de gas a través de Ucrania, es algo que inquieta a Kiev y también a Washington. Antes de la reunión, la Casa Blanca había dicho que Biden pediría a Merkel desarrollar “mecanismos concretos para asegurar que la energía no sea una herramienta coercitiva contra Ucrania, los aliados (estadounidenses) en el este (de Europa) o cualquier otro país”.

“He reiterado a la canciller Merkel mi preocupación por Nord Stream. Estamos absolutamente unidos en nuestra convicción de que no se puede permitir que Rusia use la energía como un arma para coaccionar o amenazar a sus vecinos”, dijo Biden. Por su parte, la canciller alemana reconoció haber abordado el tema con Biden y señaló que ambos manifestaron “diferentes valoraciones sobre lo que implica este proyecto”.

“Es altamente improbable que haya un Gobierno unido en Afganistán controlando todo el país”, admitió Biden. Aun así, el mandatario defendió sus planes de retirada al opinar que quedarse en el país seis meses o un año más, como piden algunos de sus críticos, no resolvería la situación de seguridad y pondría en riesgo a las tropas estadounidenses. “Una vez que se llegó a ese acuerdo con los talibanes, la idea de quedarnos allí con un número mínimo de tropas dejó de ser posible”, recalcó en referencia al acuerdo que alcanzó el año pasado el Gobierno del ahorza expresidente Donald Trump con los insurgentes. Biden respondió con varios “no” a la pregunta de si Estados Unidos tendrá alguna responsabilidad en caso de que mueran civiles afganos tras la retirada, y añadió que son las autoridades afganas quienes tienen que trabajar por la seguridad del país. “Ningún país ha unificado nunca Afganistán. Han ido allí imperios y no lo han conseguido”, zanjó. EFE News

“Los talibanes están más fuertes militarmente que nunca desde 2001”, dijo Biden. No obstante, el mandatario opinó que “no es inevitable” que los talibanes retomen el control de Afganistán, y expresó su “confianza en la capacidad” de las fuerzas de seguridad afganas. Añadió que “el único modo de que vaya a haber paz y seguridad en Afganistán” es si las autoridades afganas negocian un “modus operandi” con los talibanes, dentro de las conversaciones de paz en el país.

“Se lo entregaré (el mensaje) a él”, dijo Biden en referencia a Putin después de la reunión en la Casa Blanca. El mandatario no dio detalles sobre a qué se refería ni hizo más declaraciones sobre el encuentro que acababa de mantener, al que asistieron responsables de los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional, además de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Washington, 7 jul (EFE News).- El presidente, Joe Biden, se reunió este miércoles con su equipo de seguridad nacional para estudiar una respuesta a los ciberataques como el de este fin de semana contra la firma estadounidense Kaseya, que afectó a más de 1.500 empresas en todo el mundo. Aunque la inteligencia estadounidense no ha hecho pública por ahora ninguna conclusión sobre la responsabilidad del ciberataque, Biden respondió de foma críptica a la pregunta de un periodista de si tiene algún mensaje para el presidente ruso, Vladímir Putin .

De la reunión no salió ninguna medida inmediata que la Casa Blanca haya decidido hacer pública, pero sí se habló “del hecho de que el presidente se reserva el derecho a responder contra cualquier red de ‘ransomware’ y contra quienes las albergan”, afirmó la portavoz. El último ciberataque se produjo este sábado a través de Kaseya, una empresa de software con sede en Miami (Florida), que brinda servicios a más de 40.000 organizaciones en todo el mundo, aunque Biden aseguró este martes que los daños a compañías estadounidenses han sido “mínimos”.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró después que la reunión sirvió para “poner al día” a Biden sobre “los esfuerzos de todo el Gobierno para hacer frente a los ataques de ‘ransomware'”, un programa que secuestra los datos del usuario a cambio de un pago para liberarlos. “Lo pusieron al día de su trabajo, el refuerzo de nuestra capacidad de búsqueda (de ciberataques), nuestra resiliencia y capacidad de informar sobre ellos, de hacer frente a los sistemas de pago y de combatir el ‘ransomware'”, dijo Psaki durante una rueda de prensa a bordo del avión presidencial Air Force One rumbo a Illinois.

“Si el Gobierno ruso no puede o no quiere tomar medidas contra los actores criminales que residen en Rusia, nosotros lo haremos, o al menos nos reservamos el derecho de tomar medidas por nuestra cuenta”, advirtió la portavoz. El ciberataque de Kaseya se produce después de los sufridos en los últimos meses en EE.UU. como el de Colonial, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, y JBS, el procesador de carne más grande del mundo, que fueron víctimas de operaciones similares por piratas informáticos. EFE News

El grupo REvil, de origen ruso y a quien los expertos apuntan como responsable, ha solicitado una recompensa de 70 millones de dólares para permitir que las corporaciones afectadas puedan retomar las operaciones. Psaki afirmó este martes que REvil “opera desde Rusia con filiales en todo el mundo”, y subrayó que EE.UU. ha sido “claro” en sus conversaciones con el Gobierno ruso, al que acusa de no responder de forma contundente a los ciberataques contra sus compañías.

Con el ritmo de vacunación ralentizado, la Casa Blanca está preocupada por la expansión de la variante delta, más contagiosa, que ya supone alrededor del 25 % de los casos de coronavirus en Estados Unidos y que está provocando un aumento de las infecciones en estados como Texas o Misuri. Biden no consiguió alcanzar su meta de tener al 70 % de los adultos del país vacunados con al menos una dosis para el 4 de julio, una proporción que ronda ahora el 67 %, mientras que el 58 % de los mayores de 18 han recibido ya la pauta completa.

El Gobierno es consciente de que esas cifras no son suficientes para frenar la pandemia, y las súplicas de Biden ilustraron la dificultad de borrar la desconfianza que muchos estadounidenses sienten todavía por las vacunas y por la campaña gubernamental para promoverlas. Sin embargo, la Casa Blanca confía en que su perseverancia dé frutos y, a medida que cierran los centros de vacunación masiva, está trabajando para acercar las dosis a las comunidades más escépticas y llamar a cada puerta para persuadir a quienes no lo tienen claro.

La importancia de la vacunación

También consiste en urgir a las empresas a que ofrezcan las vacunas en los lugares de trabajo y den a sus empleados tiempo libre pagado para que puedan inocularse. Lo que no ha hecho la Casa Blanca es volver a marcar una meta de vacunación como la que Biden estableció para el 4 de julio y que no se cumplió, porque, en un país donde todos los adultos tienen posibilidad de vacunarse desde abril, convencer a quienes no lo han hecho promete ser una carrera de fondo.

“No podemos ponernos complacientes ahora. Lo mejor que pueden hacer para protegerse a sí mismos, a su familia y a las personas que le importan, es vacunarse”, insistió Biden en su discurso. El equipo contra la covid-19 de la Casa Blanca ha reconocido que está en una carrera para intentar que los estadounidenses que no se han vacunado o que solo han recibido una dosis completen la pauta antes de que la variante delta se convierta en la predominante en el país, algo que ocurrirá previsiblemente en las próximas semanas. En estados como Alabama y Misisipi, solo un tercio de la población está completamente vacunada; y en Misuri, donde son el 39 % quienes han recibido la pauta completa, los casos se han duplicado en la última semana, según las autoridades locales. EFE News