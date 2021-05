Biden ofrecerá ayudas hipotecarias por $548,250 dólares

Quienes no pueden cumplir los pagos correspondientes a una hipoteca corren el riesgo de ser desalojados de sus viviendas y es precisamente aquí en donde el gobierno de Biden interviene y les tiende la mano.

En medio de la difícil situación económica que ha afectado el bolsillo de los ciudadanos durante la pandemia, muchos se han preocupado particularmente por no contar con los ingresos suficientes que les permitan costear los gastos de una hipoteca.

A diferencia de otras ayudas como el tercer cheque, esta no será distribuida por el Servicio de Rentas Internas (IRS). En este caso, el Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda se encargará de poner en marcha el programa.

Para aplicar a esta ayuda, las personas interesadas deben cumplir algunos requisitos. En principio, deberán tener una vivienda. También tienen que tener saldo de préstamo que no supere el umbral establecido por Fannie Mae y Freddie Mac (par de firmas hipotecarias que tienen convenio con el gobierno y que garantizan la mayoría de los préstamos hipotecarios en el país).

Más ventajas . Con este programa, no se cobrarán multas o intereses si la persona o familia tiene pagos retrasados. Este plan también establece que quien tenga un préstamo hipotecario del gobierno y tenga inquilinos, no podrá desalojarlos ni cobrarles multas si llegasen a atrasarse con el pago del alquiler en un periodo de 120 días.

El gobierno ha determinado que se podrá otorgar una ayuda similar a quienes tengan hipotecas no respaldadas por el gobierno. Si una persona tiene problemas para pagar las cuotas de su hipoteca, deben presentarles las posibilidades de aliviar su carga tengan o no un préstamo federal.

¿Cómo solicitar la ayuda?

¿Qué debo hacer si quiero solicitar la ayuda? Entonces tendrá que contactar al administrador de su préstamo hipotecario, sea gubernamental o privado, antes de la fecha límite, que es el próximo 30 de junio de 2021. De esta forma podrá solicitarle al administrador que posponga o reduzca sus pagos hipotecarios por un lapso de seis meses, por lo menos. La ayuda podría extenderse por seis más o el administrador podría presentarle alguna otra propuesta que le ayude a pagar su deuda.

Esta consideración no quiere decir que no pagará su deuda. Se deben “reembolsar los pagos atrasados, que pueden ser pagados con el tiempo o cuando refinancia o vende su casa. Antes de que finalice la indulgencia, su administrador se comunicará con usted sobre cómo reembolsar los pagos atrasados”, explicó el Consumer Financial Protection Bureau.