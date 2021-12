Michael LaRosa, portavoz de la primera dama, dijo que es un regalo de James y Sara Biden, el hermano y la cuñada del presidente. Por su parte, el nombre del cachorro pareciera provenir del cargo de comandante en jefe de las fuerzas armadas de Estados Unidos que ostenta el presidente, apuntó The Associated Press.

A las afueras de la Casa Blanca, Commander no llevaba correa, pero al interior sí y es que se trata de un cachorro de solo tres meses que está llegando apenas este lunes a su nuevo hogar y que aún no ha recibido el entrenamiento adecuado. Este pastor alemán nació el pasado 1 de septiembre.

En abril, Jill Biden dijo que pronto tendrían un gato, pero esta nueva aventura ha demorado un poco en concretarse. Sin embargo, portavoz de la primera dama confirmó que aun no han desistido de la idea y que tienen previsto que el felino llegue en enero a la Casa Blanca.

Champ era un perro mayor y no causó problemas en la Casa Blanca, pero Major que es un perro más joven sí tuvo algunos inconvenientes, así que lo enviaron de regreso a la casa de los Biden en Delaware. Durante su estancia en la mansión ejecutiva, se involucró en un par incidentes de mordeduras y también se le señaló por dejar popó por los pasillos.

Dejando popó en los pasillos

“Mientras el grupo de periodistas se reunía para subir a las camionetas en la entrada de South Lawn, Champ y Major fueron vistos en el pasillo afuera de las puertas de Palm Room frente a la Sala Diplomática”, dijo una periodista a The New York Post. “Había caca de perro en el suelo. No está claro qué perro fue el responsable”, agregó.

Apenas unos días antes, Major estuvo involucrado en otro incidente cuando mordió un empleado del Servicio de Parques Nacionales en el jardín sur de la Casa Blanca. Fue el segundo caso reportado solo en marzo. El portavoz de Jill Biden, Michael LaRosa, informó que el pastor alemán “mordió a alguien mientras caminaba”. LaRosa también explicó que esa persona fue examinada por el personal médico de la Casa Blanca y que afortunadamente regresó a trabajar sin lesiones.